影／蔣萬安、沈伯洋周末高雄拚場 陳其邁點名要「他」多走走看看

台北市長藍綠參選人本周六不約而同南下高雄造勢、拚曝光，市長陳其邁今被問到此事，笑虧蔣萬安在議會被問台北市政，卻常拿高雄作答，對高雄不是很了解，要蔣萬安趁這趟到高雄多停留、多看看，好好比較高雄、台北有何不同。

藍綠市長選戰周末主打「北高連線」，包括國民黨蔣萬安、李四川出席柯志恩鳳山造勢，民進黨沈伯洋與賴瑞隆合體出席愛河灣活動，北高市長參選人齊聚高雄拚場，陳其邁表示，站在他的立場，非常歡迎大家到高雄。

但他特別點名蔣萬安，笑說蔣在議會時被問台北市政就答高雄，對高雄不是很了解，這次既然來到高雄，多走走、多看看，他最推薦果嶺公園、台鐵機廠、星光水樂園，或參觀輕軌周邊遮陽傘設施，才能比較高雄與台北做法有何不同。

年底選戰進入倒數，何時投入輔選也備受關注，陳其邁回應，身為民進黨籍公職本來就有輔選義務，高雄市議會仍在總質詢，現階段以市政為主，再視個別參選人需要，他會盡量配合。

陳其邁強調，雖然距離選舉剩下不到3個月，高雄仍有多項重大工作推進，包括白埔產業園區、國際大廠投資及招商等，不會因為選舉中斷高雄發展腳步，還是全力拚市政，若輔選與市政發生衝突，當然市政優先。

針對近期多份民調拉鋸、呈現五五波，是否憂心高雄選情？陳其邁說，民調有很多種，就看參選人如何解讀，大家都喜歡看對自己有利的民調，但以他過去考試、選舉經驗，這樣很危險，有時看到民調接近就會鬆懈。

他建議不論藍、綠參選人都一樣，民調參考就好，多檢視自己哪裡不足，加強選舉宣傳、組織動員，讓市民更加了解政策主張，這才是最重要的事。

陳其邁表示，目前兩位參選人表現都還不錯，也較聚焦在施政討論與攻防，但如何擴大產業轉型、加速城市財政治理，及創造更多就業機會，應提出更多具體主張。

陳其邁說，高雄正面臨淨零、數位雙重轉型關鍵時刻，城市進步腳步不會因選舉停下，包括演唱會經濟、增加社會住宅等，都是市民關心焦點，他認為，市民期待參選人提出方向，「選舉沒有牛肉、沒有政策，拚命抹黑、迴避問題」，都不是市民希望看到的參選人。