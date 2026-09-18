蕭美琴明輔選台中 何欣純透露沈伯洋中秋連假可能現身：欣潮洋流

年底大選剩2個月，各地選戰升溫，副總統蕭美琴明天將赴台中，為民進黨台中市長參選人何欣純站台。何透露，也有邀請台北市長參選人沈伯洋來參加中秋連假活動，屆時「欣潮、洋流」匯聚台中，希望創造一股暖流，讓全台各地選情都有正向提升。

蕭美琴原本上周受邀出席何欣純海線競總成立大會，由於出訪義大利未歸，改明天赴台中輔選。何欣純今天舉辦屯區政見說明會，會後受訪表示，明天上午與大里霧峰3名議員成立聯合競總和後援會，邀請蕭副總統出席，活動時長2小時，歡迎大家一起來「鬥鬧熱」。

媒體詢問，沈伯洋是否也有要來台中？何欣純回答，中秋連假相關活動有邀請沈，目前暫訂是9月27日，細節還在規畫，一定不會讓大家失望。

何欣純強調，大家都很期待看到沈伯洋，一定會有公開互動行程，有網友說「欣潮洋流」，她也盼互相拉抬，創造一股能夠深化台灣，讓台中、台北與各地都更好的暖流；台灣海峽生態豐富，正是因為有暖流與洋流，希望這股暖流能為台灣帶來正向力量，提升各地選情。

媒體詢問未來會否在縣區成立競總？何欣純表示，目前海線已經有競總，是立院黨團總召蔡其昌的服務處；山城部分，正在與議員積極規畫中；屯區是她的自己的選區，會將原本的服務處和議員服務處結合，轉成競總，希望多線齊發、百花齊放，推動選務迎向勝選。