影／打通汐止交通瓶頸 李四川：我當選推汐東線延伸3站連接環狀線

國民黨新北市長參選人李四川今天到汐止參加石橋頭福龍宮公益慈善捐贈活動，他提及針汐東線本來到東湖，未來他將推動延伸3站到舊宗站連接環狀線東環段，讓汐止可以到內湖，也可以到台北市的信義計畫區接板南線，包括藍線、綠線都可以連接，打通汐止的交通瓶頸。

李四川上午到汐止石橋頭福龍宮先參拜後參加公益慈善捐贈活動，廟方送上好彩頭預祝高票當選，李四川也向民眾致意拜票，不少鄉親力挺。

李四川說，汐止最重要的就是交通要改善，汐東線本來到東湖，他如果當選，將推動延伸三站到舊宗站連接環狀線東環段，讓汐止可以到內湖，也可以到台北市的信義計畫區接板南線，包括藍線、綠線都可以去做連接，這樣就可以打通汐止的交通瓶頸。

李四川表示，不只這樣，民生汐止線當初因為寧夏夜市，車站要開在哪裡有一點疑慮，在他離開台北市的時候站體大概都已經確定，所以他們也會來進行民生汐止線，年底他如果擔任新北市長，他跟蔣萬安市長一定會共同把捷運完成。

國民黨新北市長參選人李四川今天到汐止參加石橋頭福龍宮公益慈善捐贈活動。記者游明煌／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天到汐止參加石橋頭福龍宮公益慈善捐贈活動。記者游明煌／攝影