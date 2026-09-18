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蔣萬安等19日高雄拚場 陳其邁：歡迎多認識高雄

中央社／ 高雄18日電

尋求連任的台北市長蔣萬安與民主進步黨台北市長參選人沈伯洋等明天齊聚高雄拚場，高雄市長陳其邁今天說，非常歡迎，尤其蔣萬安常在答詢時講到高雄，但看起來不是很了解高雄。

2026九合一選舉

蔣萬安明天到高雄為國民黨高雄市長參選人柯志恩站台，沈伯洋當天也與民進黨高雄市長參選人賴瑞隆出席活動。

陳其邁上午在高雄出席「AI教育算力資源中心（Token bank）計畫記者會」前，接受媒體聯訪表示，蔣萬安、沈伯洋和國民黨新北市長參選人李四川明天會到高雄，他相當歡迎。

「特別是蔣市長」，陳其邁說，蔣萬安在台北市議會被問市政就答高雄，但看起來不是很了解高雄，非常歡迎蔣萬安多到高雄走走看看，包括高雄果嶺自然公園、台鐵機廠與星光水岸公園等，也可看看高雄輕軌周邊遮陽傘，看看台北與高雄做法有何不同。

至於何時投入輔選，陳其邁表示，他是民進黨公職，當然有輔選義務，但目前仍是高雄市議會總質詢期間，還是以市政為主，就盡量配合個別參選人需求。

此外，近期部分民意調查指高雄市長選舉藍綠支持度相當，是否擔心選情；陳其邁說，有時參選人喜歡看對自己有利的民調，但以他的選舉經驗，如果由於民調結果而放鬆將不利選舉，鼓勵參選人多看看自身哪裡不足，民調參考即可。

2026九合一選舉 蔣萬安 陳其邁 高雄市選舉

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