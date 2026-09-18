李四川：蘇貞昌「拍肩」沒有惡意，大家都是屏東人

國民黨新北市長參選人李四川上午出席汐止石橋頭福龍宮公益慈善捐贈活動，受訪時談到蘇巧慧父親蘇貞昌「拍肩」事件，李四川緩頰，蘇貞昌與自己都是屏東人，自己稱呼蘇貞昌是老縣長，那天見面看起來蘇貞昌也沒什麼惡意，往後碰到蘇貞昌，還是會請鄉親給蘇貞昌鼓掌，謝謝蘇貞昌。

李四川談到捷運汐東線興建表示，汐東線要到舊宗段去連結捷運東環段，這樣才能讓汐止可以連到內湖、台北市信義計畫區銜接板南線，這樣就可打通汐止交通。

國民黨新北市長參選人李四川上午出席汐止石橋頭福龍宮公益慈善捐贈活動。記者曾吉松／攝影

國民黨新北市長參選人李四川上午出席汐止石橋頭福龍宮公益慈善捐贈活動，受訪時談到蘇巧慧父親蘇貞昌「拍肩」事件，李四川則緩頰，蘇貞昌與自己都是屏東人，自己稱呼蘇貞昌是老縣長，那天見面看起來蘇貞昌也沒什麼惡意，往後碰到蘇貞昌，還是會請鄉親給蘇貞昌鼓掌，謝謝蘇貞昌。記者曾吉松／攝影

國民黨新北市長參選人李四川（中）上午出席汐止石橋頭福龍宮公益慈善捐贈活動。記者曾吉松／攝影

國民黨新北市長參選人李四川（右）上午出席汐止石橋頭福龍宮公益慈善捐贈活動。記者曾吉松／攝影

國民黨新北市長參選人李四川上午出席汐止石橋頭福龍宮公益慈善捐贈活動，談到捷運汐東線興建表示，汐東線要到舊宗段去連結捷運東環段，這樣才能讓汐止可以連到內湖、台北市信義計畫區銜接板南線，這樣就可打通汐止交通。記者曾吉松／攝影