聽新聞
0:00 / 0:00
李四川：蘇貞昌「拍肩」沒有惡意，大家都是屏東人
國民黨新北市長參選人李四川上午出席汐止石橋頭福龍宮公益慈善捐贈活動，受訪時談到蘇巧慧父親蘇貞昌「拍肩」事件，李四川緩頰，蘇貞昌與自己都是屏東人，自己稱呼蘇貞昌是老縣長，那天見面看起來蘇貞昌也沒什麼惡意，往後碰到蘇貞昌，還是會請鄉親給蘇貞昌鼓掌，謝謝蘇貞昌。
李四川談到捷運汐東線興建表示，汐東線要到舊宗段去連結捷運東環段，這樣才能讓汐止可以連到內湖、台北市信義計畫區銜接板南線，這樣就可打通汐止交通。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。