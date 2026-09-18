柯志恩提女性後援政見 增加小孩夜間及臨托據點、凍卵補助

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天公布婦女政見，從育兒、育嬰、重返職場、生育到身心健康與職場權益等五大層面照顧女性，提出0至6歲家庭每年48小時「喘息券」、市府補助讓育嬰留職停薪的薪水不打折，以及25至40歲女性凍卵補助等政見。

爸媽加班、看病或處理急事時，常為了臨時找人照顧小孩焦頭爛額。柯志恩主張，2030年前把臨托據點增加至60處，每個時段收托量加倍，並提供0至6歲家庭每年48小時「喘息券」，特殊需求家庭再增加24小時。同時擴充親子館、公托等空間的夜間及假日臨托服務。

爸媽請育嬰假面臨薪水減少，柯志恩主張在中央現行投保薪資8成補貼之外，由高雄市政府補足剩餘兩成，讓育嬰留職停薪期間所得達到投保薪資級距100%。生育津貼第二胎提高至4萬元、第三胎5萬元，並擴大弱勢家庭兼領資格，生育津貼與到宅月子服務可以同時申請。

柯志恩計畫打造旗艦型親子中心，整合托育、臨托、婦女經濟培力與就業服務，協助暫離職場的女性重新盤點專長、銜接職業訓練、媒合工作。此外，鼓勵企業縮短育兒員工每日1小時工時，並由政府補貼代班人力，讓企業與員工共同分擔育兒責任，打造更友善的職場環境。

柯志恩提出凍卵補助，針對本人或配偶設籍高雄的25至40歲女性，以及25歲以下罹癌女性，提供AMH抽血檢驗1000元、凍卵第一年營養金2萬元，以及後續兩年每年6000元保存費，最高補助3萬3000元。人工生殖部分，地方再加碼補助一般家庭最高2萬元，低收入及中低收入戶最高3萬元。

柯志恩也將升級「好孕專車2.0」，維持每趟最高250元、總額9000元及可使用至預產期後一年的服務內容，同時擴大合作車隊，改善偏鄉與夜間叫車問題，將生產、產後心理諮商等乘車需求納入。

「媽媽身心支持計畫」是由市府提供癌症、產後憂鬱篩檢及心理諮商等補助，照顧女性全生命週期的身心健康；面對懷孕歧視、性別差別待遇及職場性騷擾問題，也將加強專案勞動檢查與申訴協助，讓女性依法請假、安心工作，職場權益不必看老闆臉色。

柯志恩強調，高雄女性不只在舞台上展現自信與活力，更在家庭與職場中扮演重要角色，因此她提出「高雄女性五大後援」政策，讓每一位高雄女性從育兒、就業到生育打造全方位支持。