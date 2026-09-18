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黃國昌談謝典霖遭收押 籲司法毋枉毋縱、不要雙標

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
民眾黨主席黃國昌（右3）今天桃園跑透透，替黨內議員參選人輔選拉票。記者陳俊智／攝影
民眾黨主席黃國昌（右3）今天桃園跑透透，替黨內議員參選人輔選拉票。記者陳俊智／攝影

民眾黨主席黃國昌今天桃園跑透透，替黨籍議員參選人掃街拉票。面對媒體詢問彰化議長謝典霖涉嫌違反選罷法收押一事，他表示對案情毫無所悉，無法過度評論，但希望司法毋枉毋縱、不要雙標。

2026九合一選舉

黃國昌表示，過去檢舉非常多弊案，結果放了好幾年，好像放在抽屜一樣，動都不動。台灣的選舉選到今天，如何維持選舉公平性與公正性，是大家共同的期待。

另外，媒體也詢問黃國昌如何看選情。對於民進黨台北市長參選人沈伯洋的「洋流」，他表示沒有特別看法，希望大家都努力加油。對於地方議員選情，他認為黨內人選都很有爆發力，對黨內人選有信心。

黃國昌說，黨內當然有做內參民調，也有參選人處於前段班，但資料無法公布，畢竟複數選區公布領先不見得是好事。現在最重要的事，就是一步一腳印握到每一雙手，爭尋每一個市民支持。他跟創黨主席柯文哲也分工全國跑透透，全黨總動員，台灣地方政治要有新的力量，必須要有新的氣象。大家看看民眾黨議員在在雙北、台中的表現，就會發現有民眾黨議員在地方議會幫民眾發聲是一件非常非常好的事。

民眾黨主席黃國昌（右3）今天桃園跑透透，替黨內議員參選人輔選拉票。記者陳俊智／攝影
民眾黨主席黃國昌（右3）今天桃園跑透透，替黨內議員參選人輔選拉票。記者陳俊智／攝影

民眾黨主席黃國昌（右3）今天桃園跑透透，替黨內議員參選人輔選拉票。記者陳俊智／攝影
民眾黨主席黃國昌（右3）今天桃園跑透透，替黨內議員參選人輔選拉票。記者陳俊智／攝影

謝典霖 黃國昌 司法 2026九合一選舉

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