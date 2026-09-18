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藍白合作新北扎根 藍軍葉元之跨區相挺民眾黨陳怡君掃街

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
藍白合作新北扎根，藍軍立委葉元之今天跨區到中和相挺民眾黨新北市議員參選人陳怡君掃街拜票，展展現超人氣。圖／陳怡君競選團隊提供
藍白合作新北扎根，藍軍立委葉元之今天跨區到中和相挺民眾黨新北市議員參選人陳怡君掃街拜票，展展現超人氣。圖／陳怡君競選團隊提供

選戰倒數進入最後衝刺階段，台灣民眾黨新北中和區市議員參選人陳怡君今天邀請國民黨立法委員葉元之跨區相挺，兩人一同前往中和景新街市場掃街拜票。適逢中秋佳節，市場內人潮湧動，民眾反應極為熱烈，不僅展現出兩人的高人氣，更以實際行動證明藍白陣營在新北的合作基礎依然緊密。

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針對各界關注的「竹北藍白破局」議題，立法委員葉元之受訪時指出，竹北的地方狀況絕不會外溢，立法院藍白兩黨團也都極力希望合作能夠持續發酵。葉元之以過去嘉義市長民調初選為例說明，當時國民黨立委便曾主動幫民眾黨立委張啓楷站台，因為無論最終由哪一方的候選人勝出，都是藍白雙贏的正面結果。他期盼未來能開放竹北站台的限制，更強調「最重要的是希望竹北的狀況不會影響到2028年大選的兩黨合作」。

對於中和的基層選情，葉元之特別稱讚陳怡君是一位極具熱情且極度勤跑基層的新人，坦言對她「超拚」的印象深刻。葉元之分析，中和的地方政治結構相對複雜，既有政黨與派系皆具備長期經營的深厚基礎，新人參選最大的考驗就是缺乏組織與資源，因此更需要靠一步一腳印走進地方。自己同樣是「市場掛」，非常清楚掃街對新人累積選民認同的重要性。他肯定陳怡君願意深入第一線傾聽民心，相信中和鄉親一定能感受到她為地方服務的決心。

陳怡君則表示，各地選情與合作基礎雖有差異，竹北有其特殊背景，但在新北市，除了「藍白共同支持李四川」的原則堅定不變外，議員層級的輔選也會持續與國民黨立委及在地民代保持良好互動，期望透過彼此拉抬，在各地區為藍白爭取最多席次。談及與葉元之的緣分，陳怡君透露兩人因政論節目頻繁碰面而結下跨黨派情誼，她盛讚葉元之是國會的「一級戰將」，無論是選戰經驗或議題攻防都有許多值得新人學習之處，本次特別邀他來到中和，就是希望能承接其勝選氣勢，一舉拿下中和關鍵席次。

活動現場亦出現溫馨互動，陳怡君特別準備中和名產月餅與「柿子」贈予葉元之。葉元之風趣笑稱，陳怡君還沒當選，心裡就全都是「中和的事」，足見其全心全意服務鄉親的熱忱。陳怡君則補充說明，「柿子」具有特殊意義，回顧先前大罷免期間，罷免陣營曾喊出「柿子要挑軟的吃」，而葉元之最終順利挺過罷免考驗；如今致贈柿子，正是要特別祝福彼此接下來都能「好柿發生」。

面對即將到來的市議員選戰，陳怡君強調，替民眾黨在中和爭取一席、順利進入新北市議會的目標始終堅定。未來她將持續深入鄰里、走訪市場，爭取每一位市民的認同，並陸續邀請更多跨黨派重量級人士來到中和加持，全力打贏這場選戰。

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藍白合作新北扎根，藍軍立委葉元之今天跨區到中和相挺民眾黨新北市議員參選人陳怡君掃街拜票，展展現超人氣。記者王長鼎／攝影

藍白合作新北扎根，藍軍立委葉元之今天跨區到中和相挺民眾黨新北市議員參選人陳怡君掃街拜票，展展現超人氣。記者王長鼎／攝影
藍白合作新北扎根，藍軍立委葉元之今天跨區到中和相挺民眾黨新北市議員參選人陳怡君掃街拜票，展展現超人氣。記者王長鼎／攝影

藍白合作新北扎根，藍軍立委葉元之今天跨區到中和相挺民眾黨新北市議員參選人陳怡君掃街拜票，展展現超人氣。記者王長鼎／攝影
藍白合作新北扎根，藍軍立委葉元之今天跨區到中和相挺民眾黨新北市議員參選人陳怡君掃街拜票，展展現超人氣。記者王長鼎／攝影

藍白合作新北扎根，藍軍立委葉元之今天跨區到中和相挺民眾黨新北市議員參選人陳怡君掃街拜票，展展現超人氣。圖／陳怡君競選團隊提供
藍白合作新北扎根，藍軍立委葉元之今天跨區到中和相挺民眾黨新北市議員參選人陳怡君掃街拜票，展展現超人氣。圖／陳怡君競選團隊提供

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