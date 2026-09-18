竹北水岸市集再掀攻防 林碩彥籲暫緩發包、邱臣遠提解套

新竹縣竹北市東區市場、現稱「竹北水岸市集 River Bank 1」近日成選戰攻防焦點。縣議員林碩彥批工程預算暴增、期程延宕，籲任期交接前勿倉促發包；邱臣遠團隊主張以制度解決行政壁壘；鄭朝方競辦則表示昨日已說明，不再回應。

林碩彥指出，東區市場改建攸關市民民生與龐大公帑，鄭朝方市長任內大幅調整原規畫，工程預算由前市長何淦銘任內約5.5億元，提高至近14億元，且多次修改設計、預算及採購方式，造成計畫補正與行政程序往返。他質疑，鄭朝方任期僅剩數月，若此時急於完成發包，下一任市長上任後若重新檢討工程，恐衍生停工、變更設計甚至履約求償風險。

林碩彥也要求市公所公開說明，當初終止何淦銘任內相關規畫契約，是否衍生解約賠償及實際金額。他認為，竹北市公所人力及工程專業量能有限，面對近14億元、納入市場、托嬰及展演等多目標用途的大型工程，應更清楚界定權責，並加強與縣府專業單位合作，而非將行政審查延宕歸責於縣府。

另針對基地緊鄰經國橋，林碩彥認為，未來市場、展演活動及物流車流可能加重當地交通與停車負擔，要求重新檢討周邊交通動線、停車規畫及相關環境影響，並公開發包與履約條件。他並提出3項訴求，包括公開原案解約相關支出、審慎處理任期交接前發包，以及重新檢討交通與停車配套。

邱臣遠競選團隊則表示，團隊早在7月即針對水岸市集工程延宕提出「幸福竹北三支箭」，包括重大變更應建立前置審議及公開聽證機制、訂定重大工程專案管理要點，公開管考預算與工期，以及與縣府建立單一窗口與預審機制，減少公文往返。團隊認為，與其持續政治攻防，更應透過制度化方式解決跨機關行政協調問題。

鄭朝方競選辦公室發言人羅子淮表示，相關議題昨日已對外說明，今天不再回應。