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雙城論壇 沈伯洋：應在無政治前提下交流

中央社／ 台北18日電

民主進步黨台北市長參選人沈伯洋今天說，雙城論壇應重如何達成效益及民眾參與程度，更要在無前提條件須遵守情況下交流，這些事如果做好，「我們的交流，我一定可做得更好。」

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他說，台北應與更多國際城市交流，上海、北京只是其中一部分，有更多城市可交流，市民也期待在沒政治前提狀況下辦更多有意義的交流。

媒體追問，如果當選是否停辦雙城論壇；沈伯洋表示，依目前狀況辦的雙城論壇，比如附有前提又沒效益、沒參與、沒追蹤，「說真的就沒必要」；如果辦得更好，且能守護主權並達到首都對首都，且有辦法增強彼此實力，「那何樂不為？」

他說，現在問題是這些都無法做到，如果跟其他城市交流CP值更高且又無政治前提，何不先與其他城市交流。

沈伯洋上午在民進黨籍台北市議員及台北市議員參選人陪同下，到南港區成德市場掃街拜票前，接受媒體聯訪，被詢及「洋流」是否如同過去「韓流」時說，沒想過這樣比較，每次選舉都是不同狀況，但支持者熱情代表想改變台北的心情。選舉就是要說服更多的人，他會持續勤走基層、蒐集民意。

至於昨天「市長，你給我聽好了」肥皂箱活動迴響不錯，沈伯洋表示，最主要就是要接觸市民，提每項政策就應對準市民需求，已掌握民眾提出的內容及細節，後續會統整民眾問題後再提政策，他的政策就是要服務所有市民。

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