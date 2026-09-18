柯文哲來嘉一周助攻張啓楷拉抬氣勢 王美惠扮母雞強化文宣陸戰

嘉義市長選戰升溫，藍白共推市長參選人前立委張啓楷，啟動新一波攻勢，強化空戰到街頭掃街，全面出擊；柯文哲來嘉一周輔選，今天最後一天下午大車掃；民進黨參選人王美惠採取穩扎穩打策略，推出第二波大型文宣看板，高掛市區街頭，強化陸戰，扮母雞拉抬市議員參選人，騎機車親民勤跑基層。

柯文哲擔任張啓楷競選總幹事，啟動藍白市長初選民調期間輔選模式，連續5天在嘉義市輔選，陪同張啓楷車掃、拜訪市場，走訪文化路夜市等人潮聚集場所，站街頭向市民懇託支持，鎖定年輕選票，召喚北漂南漂青年返鄉，票投張啓楷，2人這段期間參與直播等活動，催出支持者及年輕選票。

民眾黨強化網路空戰，透過直播及YouTube等平台擴大聲量；藍白陣營預計明天周末下午4時在順興宮前廣場，舉辦大型造勢「救援台灣戰鬥團，和平保台守護家園救台大行動」，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌，以及郭正亮、館長陳之翰等人，為張啟楷站台助講。

相較藍白陣營一波波攻勢，民進黨市長參選人王美惠採取穩扎穩打策略，強化陸戰組織固椿，勤跑基層、騎機車深入大街小巷，扮母雞，替無黨市議員參選人黃敏修站台，與市黨部主委、議員黃大祐看板同框，展現綠營團結整合氣勢。

王美惠推出第二波競選大型看板，訴求「嘉義新時代、共創新世代」，提出打造嘉市成為雲嘉嘉核心城市，延續服務親民「最在地、最骨力」形象，強調在嘉22年來，從基層議員助理、議員，一路走到國會立委經歷，並將2屆立委期間獲選優秀立委問政成績，做成文宣看板，強化從政經歷。

嘉義市長選戰，藍白共推市長參選人前立委張啓楷，啟動新一波攻勢，柯文哲來嘉一周輔選，今天最後一天下午大車掃。圖／張啓楷服務處提供

民進黨嘉義市長參選人王美惠扮母雞，與市黨部主委、議員黃大祐看板同框，展現綠營團結整合氣勢。記者魯永明／攝影