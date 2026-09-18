提自行車橋遭藍營酸「踩天鵝船上班」 沈伯洋：通勤苦勿拿來開玩笑

台北市內科交通再成選戰攻防，民進黨北市長參選人沈伯洋提出蓋港墘跨基隆河自行車橋，遭藍營酸，不如踩天鵝船上班。沈伯洋今早到南港成德市場掃街，被媒體問及此事，他說，這不是拿來開玩笑的事情；紓解交通的任何政策，哪怕1%、0.5%都要嘗試。

沈伯洋日前公布交通政見提到，內科塞車的解方之一是蓋「迎風-港墘跨基隆河自行車橋」。台北市長蔣萬安回應，技術體系上並不可行。國民黨北市議員游淑慧酸說，還不如蓋兩個碼頭，踩天鵝船穿越基隆河上班，免蓋橋，說不定還更省錢、省力。

沈伯洋今受訪回應，議員開玩笑說踩天鵝船，對於通勤的民眾來說應該會很難過，這不是拿來開玩笑的事情。畢竟內湖塞車問題多年，紓解交通的任何政策，哪怕1%、0.5%都要嘗試，當中也包含彈性工時、勞動政策改變、硬體改善，到自行車最後一哩路，都希望能舒緩一丁點交通。

他說，加上捷運東環線開始動工，要趕緊思考TOD、EOD怎麼做，怎麼增加附近的住宅需求，對於交通也會有幫助，而自行車也是綠色運輸的一個選項，民眾就會想說不要開車，也能舒緩交通，太多措施可以做，但要每個往上累積。