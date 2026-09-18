影／藍議員拋踩天鵝船解內湖塞車 沈伯洋批：別開玩笑

民進黨台北市長參選人沈伯洋前往南港成德市場掃街拜票，行前接受媒體聯訪，針對國民黨議員拋出透過「天鵝船」走水路來改善內湖交通壅塞，沈伯洋直言，長年飽受塞車之苦的內湖民眾，聽到民代提出要做天鵝船「心裡應該會覺得很難過」，這絕非拿來開玩笑的事情。

沈伯洋指出，解決內湖交通不能靠單一奇想，而是要靠政策逐步累積，從彈性工時、勞動政策調整、硬體改善、單車與共享機車等微型交通工具銜接最後一哩路，再到未來捷運東環段通車後的開發及周邊住宅規劃，哪怕任何政策只能改善0.5%或1%的車流，市府都應該全力去做。

民進黨在今天港湖區展現團結氣勢，現任議員李建昌、王孝維、何孟樺，前立委高嘉瑜及議員參選人陳又新全員到齊陪同沈伯洋掃街。

民進黨台北市長參選人沈伯洋前往成德市場掃街，逐一向市場攤商與採買民眾握手致意。記者張文玠／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）前往成德市場掃街拜票，台北市議員王孝維（右二）、何孟樺（右一）陪同向民眾爭取支持。記者張文玠／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋前往成德市場掃街，逐一向市場攤商與採買民眾握手致意。記者張文玠／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋在成德市場受訪，批藍營議員提議踩天鵝船解內湖塞車是在開玩笑。記者張文玠／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋前往成德市場掃街拜票，熱情支持者致贈包子與粽子祝賀高票當選並合影。記者張文玠／攝影