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影／藍議員拋踩天鵝船解內湖塞車 沈伯洋批：別開玩笑
民進黨台北市長參選人沈伯洋前往南港成德市場掃街拜票，行前接受媒體聯訪，針對國民黨議員拋出透過「天鵝船」走水路來改善內湖交通壅塞，沈伯洋直言，長年飽受塞車之苦的內湖民眾，聽到民代提出要做天鵝船「心裡應該會覺得很難過」，這絕非拿來開玩笑的事情。
沈伯洋指出，解決內湖交通不能靠單一奇想，而是要靠政策逐步累積，從彈性工時、勞動政策調整、硬體改善、單車與共享機車等微型交通工具銜接最後一哩路，再到未來捷運東環段通車後的開發及周邊住宅規劃，哪怕任何政策只能改善0.5%或1%的車流，市府都應該全力去做。
民進黨在今天港湖區展現團結氣勢，現任議員李建昌、王孝維、何孟樺，前立委高嘉瑜及議員參選人陳又新全員到齊陪同沈伯洋掃街。
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