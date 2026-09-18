19日高雄撞期蔣萬安 沈伯洋稱非輔選：與賴瑞隆討論政策

九合一選舉進入倒數，民進黨台北市長參選人沈伯洋近期造出「洋流」本周六，將南下高雄與同黨參選人賴瑞隆舉辦活動，同時，台北市長蔣萬安也在當天替國民黨高雄市長參選人柯志恩站台。沈伯洋今天到南港成德市場拜票時受訪，他說，南下不是輔選，是討論政策面、彼此勉勵，才是重點。

沈伯洋今早到南港成德市場掃街，現場不少支持者排隊簽名、送上包子等禮。媒體問及，有關外界將「洋流」與2018時的「韓流」相比，加上。沈伯洋說，沒有想過這樣的比較，因為每次選舉支持者的熱情都不同。自己的支持者是抱著台北想要改變的心情，對他來說則是選舉要說服更多人，所以才會勤走基層、市場，蒐集大家意見。

媒體也問到，近期團隊是否有做民調？沈伯洋說，目前還不知道，但最近應該蠻多民調會出來，每個民調對他們來說都是參考，不管民調數字為何，都是要勤走基層。

他說，像是昨天的肥皂箱活動也是接觸市民，每一位市民提出的政策，都能夠對準需求，昨天晚上也和議員們討論哪些細節是沒有注意到的。

另外，媒體問到，台北市長蔣萬安19日將到高雄鳳山參加國民黨高雄市長參選人柯志恩造勢，無獨有偶，沈當天也將陪同民進黨高雄市長參選人賴瑞隆到高雄，形成台北之戰延伸到高雄。

沈伯洋說，對他來講不是輔選，而是自己和賴瑞隆彼此加油打氣，並且體驗一些高雄的設施，是有計畫性的討論政策面、彼此勉勵，才是最重要的目的。