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嘉市前正副議長莊豐安、蘇澤峰入監 政壇起落選情影響曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市前副議長蘇澤峰與妻子林子淨。記者魯永明/攝影
嘉義市前副議長蘇澤峰與妻子林子淨。記者魯永明/攝影

嘉義市長及議員選舉逼近，前議長莊豐安、前副議長現任議員蘇澤峰，涉及鹿草鄉農會貸款案，各判刑1年5個月定讞，上午到地檢署報到發監執行；莊豐安擔任市長參選人王美惠競總副主委，王美惠競選團隊表示，莊豐安副主委榮譽職，未負責輔選，司法執行不影響輔選。

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至於蘇澤峰，是西區政治人物，連任三屆議員並擔任1屆副議長，由妻子林子淨代夫出征選議員。蘇澤峰家族長年經營地方，如今入監服刑，距離投票近，外界關注林子淨競選步調與選民反應。

莊豐安、蘇澤峰2017年買房地，遭查出以高於實際交易價格虛偽買賣契約，向鹿草鄉農會申辦貸款。判決指出，蘇澤峰以1500萬元購買房地，卻以3200萬元契約申貸，合計取得2100萬元貸款；莊豐安以1500萬元購屋，再以3300萬元契約申請1950萬元房貸。

2人雖後續清償貸款與農會和解，但法院審理後仍認定犯罪成立，歷經一、二審判處徒刑1年5個月，最高法院16日駁回上訴，全案定讞。嘉檢啟動防逃機制，通知兩人上午10時到案，發監執行。

莊豐安本屆落選未再參選，曾擔任議會第10屆議長，連任2屆議員；2022年競選連任失利，淡出政壇，公開表態挺綠營縣長參選人蔡易餘，並擔任市長參選人王美惠競總副主委，莊豐安兄長是己故國策顧問莊爵安。

蘇澤峰連任3屆西區議員，含1屆副議長，父親雲林縣議會前議長蘇金煌，蘇家長年經營地方，具穩固支持基礎。蘇澤峰從無黨轉投國民黨，由無黨妻子參選接棒。

2人過去在議會分別擔任正、副議長，如今因同案件判刑定讞、同日入監，從昔日議會搭檔到共同面對司法刑責，這段政治生涯轉折，成為地方政壇熱議焦點。

嘉義市前議長莊豐安。記者魯永明/攝影
嘉義市前議長莊豐安。記者魯永明/攝影

嘉義 王美惠 議員 2026九合一選舉 嘉義市選舉

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