又被追問對手攻擊她的家人 蘇巧慧：選舉應正面陽光講政見願景

民進黨新北市長參選人蘇巧慧上午又被媒體問到藍營近日持續拿她的家人做文章，蘇巧慧則重申真的不必斷章取義、扭曲事實，選舉應用正面、陽光態度說政見、講願景，才是新北市民想要看到的。

蘇巧慧上午到五股賀聖宮參加文化季廟會遶境啟程儀式之後受訪，她說今天8月初8五股大拜拜，特別跟市議員李宇翔、參選人戴翎育一起到賀聖宮參拜，為地方祈福。正式參選800天以來都把握時間向鄉親報告自己對新北的政見跟願景，最後70天，希望能夠讓市民知道「我們準備好了，新北市會迎接新時代」。

至於近日藍營持續指責蘇貞昌拍李四川肩膀的行為不太恰當。蘇巧慧說市議員卓冠廷昨天已將實情還原得很清楚，李四川也曾經拍過卓冠廷肩膀，這些都是很自然普通的互動，「真的不必斷章取義、扭曲事實。選舉還是應該用正面、陽光的態度，向大家報告政見願景」。

媒體還問蘇巧慧如何看日本學者小笠原分析認為年底選戰的關鍵是新北市，她說各項民調都會參考、小笠原教授的分析也會非常重視，選戰最後70天將保持目前的趨勢，因為「真的有越來越多市民站出來說，蘇巧慧談政見、談願景，對新北市的未來確實是更有想像、更有幫助，大家希望這個城市能夠升級」。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左二）上午又被媒體問到藍營近日持續拿她的家人做文章，蘇巧慧則重申選舉應用正面、陽光態度說政見、講願景，才是新北市民想要看到的。記者林昭彰／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧上午到五股賀聖宮參加文化季廟會遶境啟程儀式。記者林昭彰／攝影