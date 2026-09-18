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雙城論壇年底舉辦？沈伯洋贊同梁文傑：還不知道市長是誰

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民進黨北市長參選人沈伯洋今強調，台北要與更多城市交流，上海、北京不過是其中一部分。記者邱書昱／攝影
民進黨北市長參選人沈伯洋今強調，台北要與更多城市交流，上海、北京不過是其中一部分。記者邱書昱／攝影

適逢年底九合一大選，陸委會發言人梁文傑被問及台北上海雙城論壇是否在12月底舉行，他說，選舉完後，市長是誰不知道，到時候再說。民進黨台北市長參選人沈伯洋今到南港成德市場掃街，受訪時他回，梁文傑說得沒有錯，還不知道市長是誰；如果他做交流的話，可以做得更好。

2026九合一選舉

由於今年雙城論壇是台北市主辦，上海踩線團15日抵台。梁文傑昨在陸委會記者會中表示，大家不要把雙城論壇看得那麼重要，並沒有達到促進和平功能，北市府不要把跟上海往來看得多了不起。至於是否年底舉行？他說，今年選舉完後，市長是誰還不知道，也不知道會不會有申請案，所以到時候再說。

沈伯洋說，梁文傑說得沒有錯，還不知道11月28日之後的市長會是誰。但雙城論壇重要的是效益如何？民眾參與程度如何？有沒有前提條件要遵守？如果是他交流的話，可以做得更好，台北要與更多城市交流，上海、北京不過是其中一部分，還有更多城市等著我們。」

他說，雙城論壇在沒有政治前提下，去做更有意義的交流，才是台北市民的期待。

媒體問到，若當選市長會停辦雙城或是朝其他方式。沈伯洋說，問題回答很多次，如果現在有附前提、沒有效益、沒有參與、沒有追蹤，那就沒有必要舉辦。如果今天是能夠辦得更好、守護主權，甚至首都對首都，內容有辦法增強彼此實力，那何樂不為。

沈伯洋說，台灣人注重CP值（性價比），現在雙城論壇看來是沒有辦法做到，如果今天和其他國家交流又沒有政治前提、效益更高，那為什麼不進行？

雙城論壇 沈伯洋 梁文傑 2026九合一選舉 台北市選舉

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