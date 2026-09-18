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蘇巧慧稱蘇貞昌拍肩很自然 李競辦酸：太認同因習慣成自然

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
李四川競選辦公室發言人吳亮賢表示，高度認同蘇巧慧委員發言，拍肩絕對不是問題，也歡迎蘇院長繼續拍肩。圖／李四川競辦提供
李四川競選辦公室發言人吳亮賢表示，高度認同蘇巧慧委員發言，拍肩絕對不是問題，也歡迎蘇院長繼續拍肩。圖／李四川競辦提供

日前國民黨新北市長參選人李四川出席鶯歌活動致詞時，蘇巧慧父親、行政院長前院長蘇貞昌率大隊人馬進場，中斷李致詞，且對李四川拍肩引發熱議，蘇巧慧今稱拍肩這是自然普通動作。對此，李四川競選辦公室發言人吳亮賢表示，高度認同蘇巧慧委員發言，拍肩絕對不是問題，也歡迎蘇院長繼續拍肩，因蘇院長已習慣成自然。

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吳亮賢提到，同樣都是拍肩動作，據廣大民眾及網友的迴響，蘇院長拍起來的感覺特別有氣勢，特別有氣魄，說是新北最會拍肩的男人也不為過，包括侯友宜市長當年與蘇貞昌院長選舉時，也被蘇院長頻頻拍肩，「我們都會視為一種祝福與鼓勵」。

至於李四川當天活動致詞時，受到蘇貞昌帶隊進場而中斷，蘇巧慧今再稱因為是李四川提前到場，吳亮賢回應，雖然蘇巧慧委員日前受訪時才公開表示，「與對手同場敬酒互相迴避是種禮貌」，顯然跟這次蘇貞昌院長的做法完全矛盾，但也沒有關係，蘇家說了算，蘇院長無論何時何地想進場，李四川都會跟上次一樣，邀請全場來賓給予蘇院長最大的掌聲。

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