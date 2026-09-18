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【重磅快評】彰化謝家遭重擊 藍營能守住街亭要道？

聯合報／ 主筆室
「彰化南霸天」謝家深陷司法風暴，前立法委員鄭汝芬（中）獲交保，她丈夫謝新隆（右）、兒子縣議長謝典霖均收押。聯合報系資料照片
「彰化南霸天」謝家深陷司法風暴，前立法委員鄭汝芬（中）獲交保，她丈夫謝新隆（右）、兒子縣議長謝典霖均收押。聯合報系資料照片

彰化縣議長謝典霖及其父謝新隆涉賄遭羈押禁見，「彰化南霸天」謝家深陷司法風暴，國民黨選情雪上加霜。行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧先吹哨，檢調蟄伏數月後雷霆出手，重擊國民黨彰化縣長參選人魏平政最關鍵的基層組織樁腳。

2026九合一選舉

中台灣是進取天下的關中要道，藍營向來依賴台中市長盧秀燕領軍的「中彰投苗」區域聯防，打造堅不可摧的政治防線；彰化是關鍵門戶，謝家彷彿坐鎮街亭要道，對民進黨如鯁在喉。彰化縣長王惠美即將連任屆滿，如今與國民黨關係若即若離，綠營深知「打蛇打七寸」，打擊謝家將打到藍營要害，只要打垮謝家，彰化門戶洞開，綠軍可望一馬平川。

一旦彰化失守，藍營在中台灣的聯防網絡將出現重大破口，直逼盧秀燕的勢力範圍，對國民黨未來的全國布局是一大重擊。政壇盛傳「得彰化、得天下」，百萬大縣不僅攸關2026地方版圖，更是牽動2028消長的指標戰區。

選舉史上有一道名聞遐邇的「彰化魔咒」，彰化縣長選舉近30年來始終無法打破「兩屆藍、一屆綠」的政黨輪替慣例；國民黨在彰化往往能連任兩屆，執政卻難突破8年，政權一到交棒時刻，民進黨就有機會捲土重來，賴清德總統帶頭揮軍南下，綠營勢在必得，不只拚年底輸贏，也是賴總統連任的前哨戰。

從1996年總統首次民選至今，彰化出現罕見的歷史紀錄，在彰化縣拿下最高票的總統候選人，結果都會成為贏家。1996年總統大選，李登輝在彰化得票率超過63％，勝選毫無懸念。2000年總統大選三腳督，陳水扁在彰化拿下40.05%居冠；2004年大選，陳水扁拿下52.26%，再度超越對手。2008年馬英九在彰化以57.59%大勝、2012年又以50.58%領先。2016年蔡英文56.47%勝出、2020年蔡英文更拿下57.16%。2024年再度三黨競逐，賴清德在彰化以38.11%居首，最後順利勝出。

彰化是出名的搖擺州，基層的農業、傳產、工商人口交織，幾乎是台灣的縮影，選民常隨著全國政治氣候變遷投票傾向。「彰化魔咒」在藍綠執政之間輪迴擺盪，但歷年總統大選始終驗證「得彰化、得天下」傳統，反之「失彰化、失天下」，藍綠都有不能輸的壓力。

這場由司法風暴引燃的彰化政局大地震，展現民進黨取道彰化、決戰中台灣的決心。國民黨若眼睜睜看著「街亭失手」，導致2026後防失火，2028恐火燒連環船。

藍營 彰化 吳音寧 2026九合一選舉

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新聞眼／謝家司法風暴 恐掀骨牌效應

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