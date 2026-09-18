國安人士：15名統促黨相關人士參選 衍生紅黑介選風險

年底九合一選舉完成登記，國安人士今天表示，安全單位掌握，至少15名中華統一促進黨黨員或與統促黨關係密切人士登記參選，角逐村里長、鄉鎮市民代表及縣市議員，其中僅2人以統促黨名義參選；安全單位關注相關人士參選可能衍生境外勢力與地方黑金介選的「染紅又染黑」風險。

國安人士說，統促黨因長期配合中國統戰、滲透，包括利誘退役軍人赴中、透過中資招待旅遊等方式賄選，涉及多起刑事暴力事件，危害國家安全，日前遭內政部向憲法法庭聲請解散，今年九合一大選，竟派出十多人參選。

國安人士指出，這些參選人分布新北鶯歌、桃園平鎮及八德、新竹湖口、新竹市北區、苗栗頭份、嘉義民雄、屏東枋寮及潮州等地。其中僅呂阿添、黃金良分別以統促黨身分參選新北鶯歌及新竹湖口里長，其餘則以其他政黨或無黨籍身分參選。

國安人士研判，這可能與統促黨武統主張鮮明，以及內政部推動聲請解散統促黨有關，不排除部分參選人有意淡化與統促黨的連結。

內政部先前指出，2010年至2024年間，各警察機關透過治平專案查獲134名統促黨員涉及殺人、強盜、人口販運、傷害、聚眾鬥毆、妨害自由、恐嚇取財及妨害公務等案件；另有統促黨成員涉及國安法、反滲透法及兩岸條例等案件。

國安人士以台南為例指出，統促黨清芳黨部前主委、學甲慈濟宮董事長王文宗，曾因涉及2022年學甲88槍擊案藏匿主嫌洪政軍，遭法院依使犯人隱蔽罪判刑；王文宗今年出獄後，其女王詩媛登記參選台南市議員，相關人士與統促黨及地方勢力的連結，受到安全單位關注。

國安人士說，來自中國湖南的中籍配偶廖昱婧，過去曾參選嘉義縣立委，此次投入嘉義縣議員選舉，也被安全單位列為觀察對象。

國安人士表示，安全單位比對發現，這批與統促黨有關聯的參選人中，多人曾涉及詐欺、妨害秩序、恐嚇、賄選、違反選罷法、妨害自由、傷害及侵占等刑事案件；國安人士呼籲，選民若發現恐嚇、賄選或其他不法情事，應向檢警單位檢舉，以維護選舉及民主秩序。