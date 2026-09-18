快訊

三大台股ADR聯袂勁揚！台股開高一度漲773點衝破47K 聯電爆量吸睛

槍手包圍特斯拉狂轟數十槍！22歲饒舌歌手血濺加油站慘死

畫面曝光！基隆廟口夜市2樓商店烈焰衝天 傷亡不明搶救滅火中

聽新聞
0:00 / 0:00

國安人士：15名統促黨相關人士參選 衍生紅黑介選風險

中央社／ 台北18日電

年底九合一選舉完成登記，國安人士今天表示，安全單位掌握，至少15名中華統一促進黨黨員或與統促黨關係密切人士登記參選，角逐村里長、鄉鎮市民代表及縣市議員，其中僅2人以統促黨名義參選；安全單位關注相關人士參選可能衍生境外勢力與地方黑金介選的「染紅又染黑」風險。

2026九合一選舉

國安人士說，統促黨因長期配合中國統戰、滲透，包括利誘退役軍人赴中、透過中資招待旅遊等方式賄選，涉及多起刑事暴力事件，危害國家安全，日前遭內政部向憲法法庭聲請解散，今年九合一大選，竟派出十多人參選。

國安人士指出，這些參選人分布新北鶯歌、桃園平鎮及八德、新竹湖口、新竹市北區、苗栗頭份、嘉義民雄、屏東枋寮及潮州等地。其中僅呂阿添、黃金良分別以統促黨身分參選新北鶯歌及新竹湖口里長，其餘則以其他政黨或無黨籍身分參選。

國安人士研判，這可能與統促黨武統主張鮮明，以及內政部推動聲請解散統促黨有關，不排除部分參選人有意淡化與統促黨的連結。

內政部先前指出，2010年至2024年間，各警察機關透過治平專案查獲134名統促黨員涉及殺人、強盜、人口販運、傷害、聚眾鬥毆、妨害自由、恐嚇取財及妨害公務等案件；另有統促黨成員涉及國安法、反滲透法及兩岸條例等案件。

國安人士以台南為例指出，統促黨清芳黨部前主委、學甲慈濟宮董事長王文宗，曾因涉及2022年學甲88槍擊案藏匿主嫌洪政軍，遭法院依使犯人隱蔽罪判刑；王文宗今年出獄後，其女王詩媛登記參選台南市議員，相關人士與統促黨及地方勢力的連結，受到安全單位關注。

國安人士說，來自中國湖南的中籍配偶廖昱婧，過去曾參選嘉義縣立委，此次投入嘉義縣議員選舉，也被安全單位列為觀察對象。

國安人士表示，安全單位比對發現，這批與統促黨有關聯的參選人中，多人曾涉及詐欺、妨害秩序、恐嚇、賄選、違反選罷法、妨害自由、傷害及侵占等刑事案件；國安人士呼籲，選民若發現恐嚇、賄選或其他不法情事，應向檢警單位檢舉，以維護選舉及民主秩序。

2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

犯罪紀錄被翻出 中市議員參選人鄭伯其控違反選罷法

五結鄉長參選人羅淑惠涉賄交保

苗縣里長參選人涉嫌萬元行賄家戶 檢察官訊後聲押

壯圍鄉長參選人張家豪涉案收押爆震撼彈！ 張妻將繼續輔選走完選舉路

相關新聞

沈伯洋掀「洋流」選情升溫？ 他從韓流提4面向觀察

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前在公館夜市拜票，所到之處都是人潮，外界稱之「洋流」。政治評論員黃暐瀚將之和韓流對比，他說，洋流與韓流，有兩個相似之處，一是挑戰一個「不可能贏的地方」，二是被對手嚴重小看。

港都「北高合體」 柯蔣、賴沈周六拚人氣

高雄市長選舉這個周末進入短兵相接，國民黨市長參選人柯志恩明天在鳳山舉辦首場大造勢，邀台北市長蔣萬安組「北高連線」，民進黨市長參選人賴瑞隆昨也宣布，同日邀台北市長參選人沈伯洋來高雄進行「雙城匯流」，藍綠陣營南北合擊，預期將掀起高雄選戰高潮。

嘉市前副議長蘇澤峰議員解職上午發監 妻代夫出征拚議員打悲情牌

嘉義市議員選舉最後衝刺，前議長莊豐安、前副議長現任議員蘇澤峰，因涉鹿草鄉農會貸款案，各遭判刑1年5個月定讞。上午10時將向嘉義地檢署報到發監執行；蘇澤峰連任3屆市議員擔任1屆副議長，由妻子林子淨「代夫出征」投入議員選舉。蘇澤峰服刑前與妻子發表公開信，請託鄉親支持林子淨延續服務。

劉建國到台南開「幸福小黃」 想帶回雲林

民進黨雲林縣長參選人劉建國昨天下午到台南展開「學習之旅」，與台南市長黃偉哲、民進黨台南市長參選人陳亭妃合體，進行市政交流，聚焦「幸福小黃2.0」、創意小巴及營養午餐等政策，盼將台南經驗帶回雲林，未來也串聯起雲嘉南生活圈。

新北選戰硝煙… 蘇貞昌進場 打斷李四川致詞惹議

新北市長選戰激烈，國民黨李四川、民進黨蘇巧慧團隊交手火藥味漸濃。本月六日，李四川與蘇父、前行政院長蘇貞昌在鶯歌敬老餐會相逢，蘇無視李站在台上致詞，率大隊人馬進場，握手時還用力對李四川拍肩。雙方昨為誰遲到、誰早到隔空互槓，川辦酸「蘇家在新北最大，永遠是對的」，蘇巧慧說，別刻意扭曲事實。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。