嘉市前副議長蘇澤峰議員解職上午發監 妻代夫出征拚議員打悲情牌

嘉義市議員選舉最後衝刺，前議長莊豐安、前副議長現任議員蘇澤峰，因涉鹿草鄉農會貸款案，各遭判刑1年5個月定讞。上午10時將向嘉義地檢署報到發監執行；蘇澤峰連任3屆市議員擔任1屆副議長，由妻子林子淨「代夫出征」投入議員選舉。蘇澤峰服刑前與妻子發表公開信，請託鄉親支持林子淨延續服務。

蘇澤峰表示，16日下午收到三審駁回上訴、判決確定通知，地檢署隨即通知解除職務上午10時發監執行。感謝過去12年來鄉親的支持與相挺，讓他能順利連任3屆議員，此次妻子林子淨投入選舉，原希望陪她完成選戰，如今因判決確定無法繼續陪伴。希望大家在他入監期間，「全力拉票」支持林子淨。

他說，自己雖對司法判決感到無奈，但只能坦然接受、面對刑期；當初從議長之爭後受到重創，經過長時間考量，才決定讓妻子站出來參選，如今卻無法陪她走到選舉最後。他以「一票一世情」、「惜花連盆」向支持者喊話，希望鄉親在團隊最需要時伸援手，等他服刑期滿回來，再逐一向支持者道謝。

林子淨以「鄉親換我勇敢承擔！」發表公開信透露，接獲律師通知丈夫判決確定及上午10時報到，心情「酸楚與五味雜陳」，原本決定投入選舉，蘇澤峰一直陪伴身旁，如今卻突然要面對丈夫入監服刑。蘇澤峰就像一座山，讓她在疲累、害怕時有所依靠，得知消息後曾不斷問自己「沒有澤峰在身邊了，妳真的可以嗎？」但她也提到，消息傳開後，許多鄉親主動前來為她加油打氣，讓她感受到12年來支持蘇澤峰的鄉親，也成為如今支撐她繼續參選的力量。

她說，上午10時將含淚送丈夫離開，隨後會擦乾眼淚、站起來繼續選戰，把蘇澤峰對嘉義牽掛放在心裡，把鄉親給她力量扛在肩上，勇敢承擔全力以赴。林子淨說，「澤峰，請你放心，我會把你放不下的嘉義放在心上，繼續走完這條服務鄉親的路。」

蘇澤峰連任3屆西區議員，含1屆副議長，父親是雲林縣議會前議長蘇金煌，蘇家長年經營地方，具穩固支持基礎。蘇澤峰從無黨轉投國民黨，由無黨妻子參選接棒。