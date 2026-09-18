快訊

三大台股ADR聯袂勁揚！台股開高一度漲773點衝破47K 聯電爆量吸睛

槍手包圍特斯拉狂轟數十槍！22歲饒舌歌手血濺加油站慘死

畫面曝光！基隆廟口夜市2樓商店烈焰衝天 傷亡不明搶救滅火中

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉市前副議長蘇澤峰議員解職上午發監 妻代夫出征拚議員打悲情牌

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市議會前副議長蘇澤峰（右）議員解職，上午發監服刑　妻子林子淨（左）代夫出征拚議員延續服務。圖／截自林子淨臉書
嘉市議會前副議長蘇澤峰（右）議員解職，上午發監服刑　妻子林子淨（左）代夫出征拚議員延續服務。圖／截自林子淨臉書

嘉義議員選舉最後衝刺，前議長莊豐安、前副議長現任議員蘇澤峰，因涉鹿草鄉農會貸款案，各遭判刑1年5個月定讞。上午10時將向嘉義地檢署報到發監執行；蘇澤峰連任3屆市議員擔任1屆副議長，由妻子林子淨「代夫出征」投入議員選舉。蘇澤峰服刑前與妻子發表公開信，請託鄉親支持林子淨延續服務。

2026九合一選舉

蘇澤峰表示，16日下午收到三審駁回上訴、判決確定通知，地檢署隨即通知解除職務上午10時發監執行。感謝過去12年來鄉親的支持與相挺，讓他能順利連任3屆議員，此次妻子林子淨投入選舉，原希望陪她完成選戰，如今因判決確定無法繼續陪伴。希望大家在他入監期間，「全力拉票」支持林子淨。

他說，自己雖對司法判決感到無奈，但只能坦然接受、面對刑期；當初從議長之爭後受到重創，經過長時間考量，才決定讓妻子站出來參選，如今卻無法陪她走到選舉最後。他以「一票一世情」、「惜花連盆」向支持者喊話，希望鄉親在團隊最需要時伸援手，等他服刑期滿回來，再逐一向支持者道謝。

林子淨以「鄉親換我勇敢承擔！」發表公開信透露，接獲律師通知丈夫判決確定及上午10時報到，心情「酸楚與五味雜陳」，原本決定投入選舉，蘇澤峰一直陪伴身旁，如今卻突然要面對丈夫入監服刑。蘇澤峰就像一座山，讓她在疲累、害怕時有所依靠，得知消息後曾不斷問自己「沒有澤峰在身邊了，妳真的可以嗎？」但她也提到，消息傳開後，許多鄉親主動前來為她加油打氣，讓她感受到12年來支持蘇澤峰的鄉親，也成為如今支撐她繼續參選的力量。

她說，上午10時將含淚送丈夫離開，隨後會擦乾眼淚、站起來繼續選戰，把蘇澤峰對嘉義牽掛放在心裡，把鄉親給她力量扛在肩上，勇敢承擔全力以赴。林子淨說，「澤峰，請你放心，我會把你放不下的嘉義放在心上，繼續走完這條服務鄉親的路。」

蘇澤峰連任3屆西區議員，含1屆副議長，父親是雲林縣議會前議長蘇金煌，蘇家長年經營地方，具穩固支持基礎。蘇澤峰從無黨轉投國民黨，由無黨妻子參選接棒。

議員 嘉義 農會 2026九合一選舉 嘉義市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

壯圍鄉長參選人張家豪涉案收押爆震撼彈！ 張妻將繼續輔選走完選舉路

彰化謝家遭司法重擊恐「一屍多命」 魏平政、謝衣鳯選情受牽動

新聞眼／謝家司法風暴 恐掀骨牌效應

高市早苗發問卷選閣員 否認布局明年總裁選舉

相關新聞

沈伯洋掀「洋流」選情升溫？ 他從韓流提4面向觀察

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前在公館夜市拜票，所到之處都是人潮，外界稱之「洋流」。政治評論員黃暐瀚將之和韓流對比，他說，洋流與韓流，有兩個相似之處，一是挑戰一個「不可能贏的地方」，二是被對手嚴重小看。

港都「北高合體」 柯蔣、賴沈周六拚人氣

高雄市長選舉這個周末進入短兵相接，國民黨市長參選人柯志恩明天在鳳山舉辦首場大造勢，邀台北市長蔣萬安組「北高連線」，民進黨市長參選人賴瑞隆昨也宣布，同日邀台北市長參選人沈伯洋來高雄進行「雙城匯流」，藍綠陣營南北合擊，預期將掀起高雄選戰高潮。

嘉市前副議長蘇澤峰議員解職上午發監 妻代夫出征拚議員打悲情牌

嘉義市議員選舉最後衝刺，前議長莊豐安、前副議長現任議員蘇澤峰，因涉鹿草鄉農會貸款案，各遭判刑1年5個月定讞。上午10時將向嘉義地檢署報到發監執行；蘇澤峰連任3屆市議員擔任1屆副議長，由妻子林子淨「代夫出征」投入議員選舉。蘇澤峰服刑前與妻子發表公開信，請託鄉親支持林子淨延續服務。

劉建國到台南開「幸福小黃」 想帶回雲林

民進黨雲林縣長參選人劉建國昨天下午到台南展開「學習之旅」，與台南市長黃偉哲、民進黨台南市長參選人陳亭妃合體，進行市政交流，聚焦「幸福小黃2.0」、創意小巴及營養午餐等政策，盼將台南經驗帶回雲林，未來也串聯起雲嘉南生活圈。

新北選戰硝煙… 蘇貞昌進場 打斷李四川致詞惹議

新北市長選戰激烈，國民黨李四川、民進黨蘇巧慧團隊交手火藥味漸濃。本月六日，李四川與蘇父、前行政院長蘇貞昌在鶯歌敬老餐會相逢，蘇無視李站在台上致詞，率大隊人馬進場，握手時還用力對李四川拍肩。雙方昨為誰遲到、誰早到隔空互槓，川辦酸「蘇家在新北最大，永遠是對的」，蘇巧慧說，別刻意扭曲事實。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。