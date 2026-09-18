沈伯洋掀「洋流」選情升溫？ 他指4面向觀察：和韓流一樣不容忽視

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前在公館夜市拜票，所到之處都是人潮，外界稱之「洋流」。政治評論員黃暐瀚將之和韓流對比，他說，洋流與韓流，有兩個相似之處，一是挑戰一個「不可能贏的地方」，二是被對手嚴重小看。

判斷是否選情升溫？黃暐瀚表示，可以從4個面向觀察，就是聲（媒體露出、網路討論）、勢（民調走勢）、質（打動人心的口號與政見）、量（實際陸軍、人潮）。

「洋流明顯被藍營小看」，他說，從被提名時就小看，到現在還說那些人潮都是「老鼠、蟑螂、工讀生」。只會激起更多人潮、更大的洋流。「會不會贏？不知道。」目前還沒有看到拉近的民調，但不管最後沈伯洋有沒有贏，所掀起的洋流，都已經在台北市創下綠營少見的選民熱情與討論度。

黃暐瀚表示，2018的韓流，奇蹟獲勝；2019的韓流，鎩羽而歸。不管最後是哪一種，這波洋流，都跟當年的韓流一樣，不容忽視。