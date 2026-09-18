快訊

涉助張俊傑逃亡...竹聯幫「小麥可」陳威達羈押禁見 檢續追藏鏡人

獨／iPhone 18 Pro開賣想買現貨！10大通路貨況整理包 2家看圖、它有望甜甜價

5天前才突公告停診…南部知名中醫病逝 病患震驚：謝謝您用心照顧

聽新聞
0:00 / 0:00

沈伯洋掀「洋流」選情升溫？ 他指4面向觀察：和韓流一樣不容忽視

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋所到之處受到支持者簇擁，外界稱之「洋流」。記者曾吉松／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋所到之處受到支持者簇擁，外界稱之「洋流」。記者曾吉松／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前在公館夜市拜票，所到之處都是人潮，外界稱之「洋流」。政治評論員黃暐瀚將之和韓流對比，他說，洋流與韓流，有兩個相似之處，一是挑戰一個「不可能贏的地方」，二是被對手嚴重小看。

2026九合一選舉

判斷是否選情升溫？黃暐瀚表示，可以從4個面向觀察，就是聲（媒體露出、網路討論）、勢（民調走勢）、質（打動人心的口號與政見）、量（實際陸軍、人潮）。

「洋流明顯被藍營小看」，他說，從被提名時就小看，到現在還說那些人潮都是「老鼠、蟑螂、工讀生」。只會激起更多人潮、更大的洋流。「會不會贏？不知道。」目前還沒有看到拉近的民調，但不管最後沈伯洋有沒有贏，所掀起的洋流，都已經在台北市創下綠營少見的選民熱情與討論度。

黃暐瀚表示，2018的韓流，奇蹟獲勝；2019的韓流，鎩羽而歸。不管最後是哪一種，這波洋流，都跟當年的韓流一樣，不容忽視。

韓流 沈伯洋 黃暐瀚 2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「洋流」尷尬了？沈伯洋台上致詞 台下傳出蔣萬安、李四川「凍蒜」

拚了！柯志恩919大造勢邀蔣萬安站台 沈伯洋同天南下合體賴瑞隆對尬

沈伯洋公布競選曲主軸 邀市民一起「台北順起來」

沈伯洋提自行車橋救內科塞車 游淑慧點3大關鍵稱「不如蓋碼頭踩天鵝船上班」

相關新聞

沈伯洋掀「洋流」選情升溫？ 他指4面向觀察：和韓流一樣不容忽視

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前在公館夜市拜票，所到之處都是人潮，外界稱之「洋流」。政治評論員黃暐瀚將之和韓流對比，他說，洋流與韓流，有兩個相似之處，一是挑戰一個「不可能贏的地方」，二是被對手嚴重小看。

港都「北高合體」 柯蔣、賴沈周六拚人氣

高雄市長選舉這個周末進入短兵相接，國民黨市長參選人柯志恩明天在鳳山舉辦首場大造勢，邀台北市長蔣萬安組「北高連線」，民進黨市長參選人賴瑞隆昨也宣布，同日邀台北市長參選人沈伯洋來高雄進行「雙城匯流」，藍綠陣營南北合擊，預期將掀起高雄選戰高潮。

新北選戰硝煙… 蘇貞昌進場 打斷李四川致詞惹議

新北市長選戰激烈，國民黨李四川、民進黨蘇巧慧團隊交手火藥味漸濃。本月六日，李四川與蘇父、前行政院長蘇貞昌在鶯歌敬老餐會相逢，蘇無視李站在台上致詞，率大隊人馬進場，握手時還用力對李四川拍肩。雙方昨為誰遲到、誰早到隔空互槓，川辦酸「蘇家在新北最大，永遠是對的」，蘇巧慧說，別刻意扭曲事實。

劉建國到台南開「幸福小黃」 想帶回雲林

民進黨雲林縣長參選人劉建國昨天下午到台南展開「學習之旅」，與台南市長黃偉哲、民進黨台南市長參選人陳亭妃合體，進行市政交流，聚焦「幸福小黃2.0」、創意小巴及營養午餐等政策，盼將台南經驗帶回雲林，未來也串聯起雲嘉南生活圈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。