五結鄉長參選人羅淑惠涉賄交保

民進黨才在黨主席賴清德意志下開鍘宜蘭九名違紀參選者黨籍，其中之一的五結鄉長無黨籍參選人羅淑惠，涉贈送社區長者生日蛋糕夾帶競選貼紙、賀卡等文宣尋求支持，遭檢調搜索，並以違反選罷法投票行賄罪嫌重大，諭令十萬元交保，恐對鄉長選情添上變數。

五結鄉四萬多人口，全縣排第四，鄉長選戰由無黨籍羅淑惠對上民進黨提名的前鄉長、現任議員簡松樹，國民黨未提人選。羅淑惠原是民進黨員，親近正國會，未獲黨提名仍以無黨籍登記，簡松樹有綠營團結力挺聲勢看好，羅淑惠則獲得現任鄉長沈德茂支持，實力也不弱，選情激烈。

登記截止後，因黨主席賴清德下令十天內處理違紀情事，宜蘭縣黨部七日召開執委會，呈報黨中央羅淑惠等九人開除黨籍，多是正國會色彩。

宜蘭檢調接獲檢舉，羅淑惠及鄉代參選人蔡文郎涉嫌以贈送社區長輩生日蛋糕名義，夾帶競選貼紙、祝賀卡等文宣，尋求支持，前天搜索四處，帶回羅、蔡及選民共廿八人，檢方漏夜偵訊後，認為羅、蔡涉嫌違反公職人員選舉罷免法第九十九條第一項投票行賄罪嫌重大，諭令分別以十萬元、三萬元交保。

羅淑惠是兩屆鄉民代表，長期經營地方，這次挑戰前鄉長，外界評估她有一定實力，如今送蛋糕捲入涉賄疑雲，恐對選情有一定影響。

至於遭黨開鍘後旋即被搜索，地方人士認為，還看不出兩件事的關聯性，但日前壯圍鄉長參選人張家豪才送禮涉賄遭押，羅又因送蛋糕被搜索，確實感覺到檢調對於年底選舉盯得相當緊。