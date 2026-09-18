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新北選戰硝煙 蘇貞昌進場 打斷李四川致詞惹議

聯合報／ 記者林媛玲林昭彰／新北報導
國民黨新北市長參選人李四川證實日前出席活動時有遇到前行政院長蘇貞昌，對方打招呼時拍了他的肩兩下。記者林媛玲／攝影
國民黨新北市長參選人李四川證實日前出席活動時有遇到前行政院長蘇貞昌，對方打招呼時拍了他的肩兩下。記者林媛玲／攝影

新北市長選戰激烈，國民黨李四川、民進黨蘇巧慧團隊交手火藥味漸濃。本月六日，李四川與蘇父、前行政院長蘇貞昌在鶯歌敬老餐會相逢，蘇無視李站在台上致詞，率大隊人馬進場，握手時還用力對李四川拍肩。雙方昨為誰遲到、誰早到隔空互槓，川辦酸「蘇家在新北最大，永遠是對的」，蘇巧慧說，別刻意扭曲事實。

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一名知情人士說，李四川比原定時間早到幾分鐘，蘇貞昌較表定時間遲到幾分鐘，雙方便遇上了，蘇貞昌一到，綠營議員等人到門外陪他浩浩蕩蕩進場，當時李四川在致詞，很有風度地請大家鼓掌歡迎，氣氛算融洽。

李四川競辦發言人吳亮賢表示，李四川約莫傍晚五點五○分抵達現場，蘇院長接近五點五十五分到，是「李四川準時、蘇貞昌遲到」。民進黨議員卓冠廷則說，李團隊通知主辦單位晚間六點到場，蘇院長告知五點四○分左右抵達，結果李五點卅五分提前進場，蘇院長五點四十五分左右到達，蘇進場後客氣地在台下聽李四川致詞，被扭曲成「鴨霸」，根本是造謠。

對拍肩一事，李四川昨受訪說，他在很多場合會碰到蘇院長，當天握手時，對方拍了他肩膀兩下，這可能是蘇院長對晚輩打招呼的一貫方式。

一名目擊者說，拍肩容易被延伸為「拍背」，選舉忌諱「背」，蘇貞昌習慣性的動作，旁人看來確實不太禮貌。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧受訪說，蘇院長是按照表定時間到場，聽完李四川致完詞後雙方自然地打招呼，她認為不需刻意扭曲事實。圖／蘇巧慧競辦提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧受訪說，蘇院長是按照表定時間到場，聽完李四川致完詞後雙方自然地打招呼，她認為不需刻意扭曲事實。圖／蘇巧慧競辦提供

蘇巧慧昨受訪表示，選舉應該正面、陽光，不需要選成這樣。李四川提早到場，與按照表定行程到達的蘇院長出現在同一場合，當天氣氛滿融洽的，事實就是這麼自然，不需要刻意剪接扭曲事實。

日本政治學者小笠原欣幸指年底選戰最關鍵戰場在新北，蘇巧慧與李四川勢均力敵。李四川昨在板橋新埔市場掃街時表示，會全力以赴拚勝選。

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