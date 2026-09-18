新北選戰硝煙 蘇貞昌進場 打斷李四川致詞惹議

新北市長選戰激烈，國民黨李四川、民進黨蘇巧慧團隊交手火藥味漸濃。本月六日，李四川與蘇父、前行政院長蘇貞昌在鶯歌敬老餐會相逢，蘇無視李站在台上致詞，率大隊人馬進場，握手時還用力對李四川拍肩。雙方昨為誰遲到、誰早到隔空互槓，川辦酸「蘇家在新北最大，永遠是對的」，蘇巧慧說，別刻意扭曲事實。

一名知情人士說，李四川比原定時間早到幾分鐘，蘇貞昌較表定時間遲到幾分鐘，雙方便遇上了，蘇貞昌一到，綠營議員等人到門外陪他浩浩蕩蕩進場，當時李四川在致詞，很有風度地請大家鼓掌歡迎，氣氛算融洽。

李四川競辦發言人吳亮賢表示，李四川約莫傍晚五點五○分抵達現場，蘇院長接近五點五十五分到，是「李四川準時、蘇貞昌遲到」。民進黨議員卓冠廷則說，李團隊通知主辦單位晚間六點到場，蘇院長告知五點四○分左右抵達，結果李五點卅五分提前進場，蘇院長五點四十五分左右到達，蘇進場後客氣地在台下聽李四川致詞，被扭曲成「鴨霸」，根本是造謠。

對拍肩一事，李四川昨受訪說，他在很多場合會碰到蘇院長，當天握手時，對方拍了他肩膀兩下，這可能是蘇院長對晚輩打招呼的一貫方式。

一名目擊者說，拍肩容易被延伸為「拍背」，選舉忌諱「背」，蘇貞昌習慣性的動作，旁人看來確實不太禮貌。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧受訪說，蘇院長是按照表定時間到場，聽完李四川致完詞後雙方自然地打招呼，她認為不需刻意扭曲事實。圖／蘇巧慧競辦提供

蘇巧慧昨受訪表示，選舉應該正面、陽光，不需要選成這樣。李四川提早到場，與按照表定行程到達的蘇院長出現在同一場合，當天氣氛滿融洽的，事實就是這麼自然，不需要刻意剪接扭曲事實。

日本政治學者小笠原欣幸指年底選戰最關鍵戰場在新北，蘇巧慧與李四川勢均力敵。李四川昨在板橋新埔市場掃街時表示，會全力以赴拚勝選。