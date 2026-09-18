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劉建國到台南開「幸福小黃」 想帶回雲林
民進黨雲林縣長參選人劉建國昨天下午到台南展開「學習之旅」，與台南市長黃偉哲、民進黨台南市長參選人陳亭妃合體，進行市政交流，聚焦「幸福小黃2.0」、創意小巴及營養午餐等政策，盼將台南經驗帶回雲林，未來也串聯起雲嘉南生活圈。
黃偉哲表示，台南與雲林雖一個是直轄市、一個是縣，但都有幅員遼闊、偏鄉多等特性，在公共運輸、社會福利及營養午餐全面免費等，在財力許可下將品質做好，都是可交換經驗的地方。
劉建國指出，台南自二○一九年推動幸福小黃2.0，讓三十七個行政區、五十二個偏遠聚落獲得更好的交通串聯，市民非常有感，也幸福滿滿。雲林偏鄉同樣面臨公共運輸不足，過去曾推動但未成功，希望借鏡台南經驗，透過「大車走幹線、小車進村里、預約補足公共運輸缺口」，強化雲林高鐵站接駁及偏鄉公共運輸，滿足通勤、就學、就醫及採買需求。
劉建國另提出「營養午餐2.0」構想，除了營養午餐免費，也加入國產豆奶、鮮奶，提供國中小學生更完整營養。
陳亭妃表示，台南許多政策都是「一步一腳印」累積，包括小黃公車、喝鮮奶及親子悠遊館等，從營養及生活照顧，讓孩子有更好的成長環境，未來盼串聯台南、嘉義、雲林生活圈。
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