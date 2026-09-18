快訊

全國首位縣議長涉賄選 彰化議長謝典霖涉賄選今晚裁定羈押禁見

Fed已「鷹」到頂 日後將愈來愈「鴿」？ 華爾街大多頭：3理由看漲美股

聽新聞
0:00 / 0:00

劉建國到台南開「幸福小黃」 想帶回雲林

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
民進黨雲林縣長參選人劉建國（中）昨到台南展開「學習之旅」，與台南市長黃偉哲（右）、民進黨台南市長參選人陳亭妃（左）合體，，聚焦「幸福小黃2.0」及創意小巴公車，串起偏鄉交通的最後一哩路。記者吳淑玲／攝影
民進黨雲林縣長參選人劉建國（中）昨到台南展開「學習之旅」，與台南市長黃偉哲（右）、民進黨台南市長參選人陳亭妃（左）合體，，聚焦「幸福小黃2.0」及創意小巴公車，串起偏鄉交通的最後一哩路。記者吳淑玲／攝影

民進黨雲林縣長參選人劉建國昨天下午到台南展開「學習之旅」，與台南市長黃偉哲、民進黨台南市長參選人陳亭妃合體，進行市政交流，聚焦「幸福小黃2.0」、創意小巴及營養午餐等政策，盼將台南經驗帶回雲林，未來也串聯起雲嘉南生活圈。

2026九合一選舉

黃偉哲表示，台南與雲林雖一個是直轄市、一個是縣，但都有幅員遼闊、偏鄉多等特性，在公共運輸、社會福利及營養午餐全面免費等，在財力許可下將品質做好，都是可交換經驗的地方。

劉建國指出，台南自二○一九年推動幸福小黃2.0，讓三十七個行政區、五十二個偏遠聚落獲得更好的交通串聯，市民非常有感，也幸福滿滿。雲林偏鄉同樣面臨公共運輸不足，過去曾推動但未成功，希望借鏡台南經驗，透過「大車走幹線、小車進村里、預約補足公共運輸缺口」，強化雲林高鐵站接駁及偏鄉公共運輸，滿足通勤、就學、就醫及採買需求。

劉建國另提出「營養午餐2.0」構想，除了營養午餐免費，也加入國產豆奶、鮮奶，提供國中小學生更完整營養。

陳亭妃表示，台南許多政策都是「一步一腳印」累積，包括小黃公車、喝鮮奶及親子悠遊館等，從營養及生活照顧，讓孩子有更好的成長環境，未來盼串聯台南、嘉義、雲林生活圈。

2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

雲林縣長選戰藍綠對決！賴清德宣布接劉建國競總主委 槓張家

【重磅快評】賴清德綁定劉建國將重蹈北農翻車覆轍？

南投中寮幸福巴士上路！串聯南投市、草屯 免費搭2個月

民團促學校午餐升級 已獲11名地方首長參選人簽署

相關新聞

劉建國到台南開「幸福小黃」 想帶回雲林

民進黨雲林縣長參選人劉建國昨天下午到台南展開「學習之旅」，與台南市長黃偉哲、民進黨台南市長參選人陳亭妃合體，進行市政交流，聚焦「幸福小黃2.0」、創意小巴及營養午餐等政策，盼將台南經驗帶回雲林，未來也串聯起雲嘉南生活圈。

港都「北高合體」 柯蔣、賴沈周六拚人氣

高雄市長選舉這個周末進入短兵相接，國民黨市長參選人柯志恩明天在鳳山舉辦首場大造勢，邀台北市長蔣萬安組「北高連線」，民進黨市長參選人賴瑞隆昨也宣布，同日邀台北市長參選人沈伯洋來高雄進行「雙城匯流」，藍綠陣營南北合擊，預期將掀起高雄選戰高潮。

新北選戰硝煙 蘇貞昌進場 打斷李四川致詞惹議

新北市長選戰激烈，國民黨李四川、民進黨蘇巧慧團隊交手火藥味漸濃。本月六日，李四川與蘇父、前行政院長蘇貞昌在鶯歌敬老餐會相逢，蘇無視李站在台上致詞，率大隊人馬進場，握手時還用力對李四川拍肩。雙方昨為誰遲到、誰早到隔空互槓，川辦酸「蘇家在新北最大，永遠是對的」，蘇巧慧說，別刻意扭曲事實。

五結鄉長參選人羅淑惠涉賄交保

民進黨才在黨主席賴清德意志下開鍘宜蘭九名違紀參選者黨籍，其中之一的五結鄉長無黨籍參選人羅淑惠，涉贈送社區長者生日蛋糕夾帶競選貼紙、賀卡等文宣尋求支持，遭檢調搜索，並以違反選罷法投票行賄罪嫌重大，諭令十萬元交保，恐對鄉長選情添上變數。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。