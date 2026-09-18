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港都「北高合體」 柯蔣、賴沈周六拚人氣

聯合報／ 記者徐白櫻張議晨／高雄報導
國民黨高雄市長參選人柯志恩（右）周六將在鳳山舉辦首場大造勢。圖／柯志恩競辦提供
國民黨高雄市長參選人柯志恩（右）周六將在鳳山舉辦首場大造勢。圖／柯志恩競辦提供

高雄市長選舉這個周末進入短兵相接，國民黨市長參選人柯志恩明天在鳳山舉辦首場大造勢，邀台北市長蔣萬安組「北高連線」，民進黨市長參選人賴瑞隆昨也宣布，同日邀台北市長參選人沈伯洋來高雄進行「雙城匯流」，藍綠陣營南北合擊，預期將掀起高雄選戰高潮。

2026九合一選舉

柯志恩首場萬人造勢大會明天下午三時在捷運鳳山西站旁登場，選在高雄人口最多行政區鳳山作為大型造勢起點，除邀立法院前院長王金平外，台北市長蔣萬安、新北市長參選人李四川也將站台，形成「北高連線」，盼藉重量級藍營人士集結，凝聚四年來累積的基層支持力量。

柯志恩日前在記者會上強調，鳳山對她意義重大，四年前她帶龍成宮承諾一定要留下來，這次首場造勢她選擇從鳳山開始，正式吹響號角，把四年前的感動，化成改變高雄的力量，「九一九鳳山見、大風起，讓這陣風吹向整個高雄」。

不讓柯陣營「南北連線」搶風頭，賴瑞隆競辦昨也宣布，台北市長參選人沈伯洋明天來高雄，與賴一起步行前往愛河灣出席水樂園活動，當天將由賴帶著沈沿愛河走讀，用「洋流」、「隆捲風」軟性行程對陣柯志恩的選舉造勢。

賴瑞隆競辦指出，兩名市長參選人將以港灣走讀方式，感受高雄港灣水岸城市魅力，了解亞洲新灣區的建設歷程、成果及下階段的想像，展開雙城交流。

據了解，愛河灣活動集會人數已向警方申請約百人，但綠營內部預估以「洋流」近日態勢，到場人數會比申請集會的人數還要多。

柯志恩則表示，九一九當天高雄很熱鬧，希望大家來到高雄，能多停留一點時間，品嘗高雄小吃美食，一起支持高雄的攤商店家。

賴瑞隆（左）周六也將與沈柏洋出席愛河活動。圖／賴瑞隆競辦提供
賴瑞隆（左）周六也將與沈柏洋出席愛河活動。圖／賴瑞隆競辦提供

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