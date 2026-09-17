改善桃園傳統市場環境 綠營黃世杰允研議市場服務員

2026地方選舉接近，民進黨桃園市長參選人黃世杰今天先後奔赴中壢華勛市場和八德公有市場掃街拜票。針對傳統市場未來改善方向，他允諾研擬設置市場服務員，並寬列市場改善經費，協助市場自治組織管理，讓環境更好。

黃世杰表示，每次掃市場都能感受到人情味，而他也希望藉由這個機會，深入關心附近居民重視的議題，無論是改善生活品質、檢討交通路網與大眾運輸，都是他上任後要積極推動的。

黃世杰今在桃園市議員魏筠、張曉昀、彭俊豪、黃崇真、呂林小鳳、許家睿等人陪同下掃街。他說，未來他將帶領桃園市政府，研擬設置市場服務員，協助市場自治組織管理，也會有別於現在張善政市府的做法，推動市場改善經費寬列，讓市場做生意、採買品質更好。

針對桃園市府試辦垃圾費隨袋徵收，黃世杰也強調在沒有達成共識前會暫緩推動，不會貿然執行。

民進黨桃園市長參選人黃世杰（右）今天接連奔赴中壢、八德掃街拜票，允諾研議設置市場服務員，協助市場改善環境。圖／黃世杰競選團隊提供