尷尬！同場沈伯洋台上正致詞...蔣萬安李四川合體台下凍蒜聲不斷

距年底選舉倒數72天，北市長選戰升溫，台北市長蔣萬安近期頻與對手、民進黨參選人沈伯洋同場出席活動，今晚兩人再度同場出席傑出金仲獎的「金仲之夜晚會」，蔣萬安一到場凍蒜聲不斷，甚至沈伯洋正在台上致詞，蔣萬安台下逐桌敬酒拜票，聲勢超旺，蔣萬安、李四川凍蒜聲不斷。

蔣萬安今天下午三點多參加金仲獎頒獎典禮後，晚間再度與新北市長參選人李四川合體，一同出席金仲之夜晚會，蔣萬安與李四川一到場，現場氣氛相當嗨，凍蒜聲不斷。

蔣萬安、李四川今晚還同場上台致詞，李四川一開口致詞，馬上被發現「燒聲」，他直言是因跑選舉行程講話講太多燒聲。他也直言，他是拿鐵鎚蓋房子的人，交給不動產仲介銷售，談的是誠信，先有誠信，才能成交，年底他要到新北市選市長，蔣萬安則是拚連任，他跟蔣萬安「兩個人談好，年底如果都當選，一定將雙北一日生活圈從捷運30分鐘生活圈。」

蔣萬安在台上致詞，以「戰友」稱呼李四川，蔣說，他今天特地一天兩會，不僅代表跟公會的深厚情誼，也代表他對公會的重視，金仲獎等同是房仲界的奧斯卡獎，台北市今年也獲得有城市評比諾貝爾獎的李光耀世界城市獎，一個城市進步不僅要靠政府施政，更是要靠各行各業，共同努力打拚的成果。

蔣萬安今天與李四川到不動產公會的活動拜票，也與沈伯洋同場，因主辦單位安排各自動線，蔣、沈兩人無互動。