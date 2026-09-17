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「洋流」尷尬了？沈伯洋台上致詞 台下傳出蔣萬安、李四川「凍蒜」
選戰升溫，台北市長蔣萬安、新北市參選人李四川以及民進黨台北市長參選人沈伯洋，晚間出席共同出席第25屆傑出金仲獎楷模頒獎典禮晚宴，沈伯洋上台致詞時，蔣萬安和李四川在台下逐桌敬酒，支持者向蔣、李兩人高喊凍蒜，場面尷尬。
蔣萬安下午3時15分出席傑出金仲獎楷模頒獎典禮，結束後約下午4時先後參加北市義勇警察大隊第11屆金勇獎頒獎典禮，晚間再返回金仲獎典禮現場，參加晚間的餐會，現場席開70桌。
蔣萬安和李四川抵達現場後，先後上台致詞，接著到台下逐桌敬酒，此時沈伯洋也到場上台致詞，現場突然蔣萬安、李四川凍蒜聲此起彼落，展現人氣。
沈伯洋隨後受訪，媒體也問蔣萬安的支持者在台下大喊競選口號，會不會覺得致詞被干擾？沈伯洋笑說，完全不會，「我沒有這個感覺」，因為這邊本來就是助選競選的場合，大家會去喊口號。
沈伯洋說，對他來講，最重要的是希望全台灣人，能夠傳達他的信念，就是告訴大家仲介是辛苦的，賣的不只是房子，賣的是一個家，應該要把這個家的感覺，未來北市有很多的都更案件，還有老宅延壽、危老，其實都有關係。
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