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「市長你給我聽好了」首次實體舉行 沈伯洋站上肥皂箱與市民互動

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）下午首次將「市長你給我聽好了」搬到線下舉辦實體肥皂箱活動，不少支持者卡位等候，沈伯洋到場後，獲得支持者夾道歡迎，他先表示會選擇南港內湖當首站，是因為搜集了4萬多則待改善市政的留言，有5千多則都是與內湖南港有關，雖然不是台北市12區中最高，但關心的議題卻非常集中，舉凡房價、租屋補助、社宅、交通等，也希望透過面對面方式與市民民眾們回覆。記者曾吉松／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）下午首次將「市長你給我聽好了」搬到線下舉辦實體肥皂箱活動，不少支持者卡位等候，沈伯洋到場後，獲得支持者夾道歡迎，他先表示會選擇南港內湖當首站，是因為搜集了4萬多則待改善市政的留言，有5千多則都是與內湖南港有關，雖然不是台北市12區中最高，但關心的議題卻非常集中，舉凡房價、租屋補助、社宅、交通等，也希望透過面對面方式與市民民眾們回覆。記者曾吉松／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋下午首次將「市長你給我聽好了」活動從線上搬到線下，舉辦實體肥皂箱活動，不少支持者卡位等候，沈伯洋到場後，獲得支持者夾道歡迎，他先表示會選擇南港內湖當首站，是因為搜集了4萬多則待改善市政的留言，有5千多則都是與內湖南港有關，雖然不是台北市12區中最高，但關心的議題卻非常集中，舉凡房價、租屋補助、社宅、交通等，也希望透過面對面方式與市民民眾們回覆。

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民進黨台北市長參選人沈伯洋下午首次將「市長你給我聽好了」搬到線下舉辦實體肥皂箱活動，不少支持者卡位等候，沈伯洋到場後，獲得支持者夾道歡迎，他先表示會選擇南港內湖當首站，是因為搜集了4萬多則待改善市政的留言，有5千多則都是與內湖南港有關，雖然不是台北市12區中最高，但關心的議題卻非常集中，舉凡房價、租屋補助、社宅、交通等，也希望透過面對面方式與市民民眾們回覆。記者曾吉松／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋下午首次將「市長你給我聽好了」搬到線下舉辦實體肥皂箱活動，不少支持者卡位等候，沈伯洋到場後，獲得支持者夾道歡迎，他先表示會選擇南港內湖當首站，是因為搜集了4萬多則待改善市政的留言，有5千多則都是與內湖南港有關，雖然不是台北市12區中最高，但關心的議題卻非常集中，舉凡房價、租屋補助、社宅、交通等，也希望透過面對面方式與市民民眾們回覆。記者曾吉松／攝影

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民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）下午首次將「市長你給我聽好了」搬到線下舉辦實體肥皂箱活動，不少支持者卡位等候，沈伯洋到場後，獲得支持者夾道歡迎，他先表示會選擇南港內湖當首站，是因為搜集了4萬多則待改善市政的留言，有5千多則都是與內湖南港有關，雖然不是台北市12區中最高，但關心的議題卻非常集中，舉凡房價、租屋補助、社宅、交通等，也希望透過面對面方式與市民民眾們回覆。記者曾吉松／攝影

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