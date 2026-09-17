「市長你給我聽好了」線下活動首登場 這題考倒沈伯洋：還沒提出政見

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天下午5時，首次將「市長你給我聽好了」搬到線下舉辦實體肥皂箱活動，開始前已有不少支持者卡位等候，工作人員發出100多張提問單，活動規則為現場抽出10多位民眾題目，再由沈伯洋回應。市政大小問題中，又以中正萬華的無家者最讓他苦考，直言「下次到中正萬華時，會希望能真的想到一個完善的方案。」

「市長你給我聽好了」快閃活動首次舉辦地點，設置在捷運南港展覽館站3號出口前廣場。活動規則由南港內湖選區議員及參選人抽出，再由提問民眾站上肥皂箱上，與沈伯洋對話。

沈伯洋到場後，獲得支持者夾道歡迎，他先致詞說，會選擇南港內湖當首站，是因為搜集了4萬多則待改善市政的留言，有5千多則都是與內湖南港有關，雖然不是台北市12區中最高，但關心的議題卻非常集中，舉凡房價、租屋補助、社宅、交通等，也希望透過面對面方式與市民民眾們回覆。

活動前後抽出至少10組民眾，關心、提問的議題包羅萬象，像是有位兩寶媽帶著孩子到場，他們關心近期北市頻傳的兒虐議題。家中有長照需求的民眾，但是難叫到復康巴士狀況。街道設置垃圾桶、家中孩子不滿免費的營養午餐難吃等諸多議題，沈伯洋在短時間內認真地思考當前的看法，以及解決方案。

特別的是，一位萬華民眾提到無家者議題，這也讓沈伯洋苦思直言是大哉問。沈伯洋回覆，無家者問題在全世界各大城市都算嚴重，畢竟大城市擁有最多工作及慈善等資源，「我還沒有提出這個政見和方案。」但是有初步認為，或許類似巴士的膠囊式安置處所會是解方。

沈伯洋說，由於巴士機動性的關係，不會再固定地點，不過，他坦言「這一定會有法規問題。」也可能只針對幾種特定的無家者有辦法，若是藥癮等又是另一個課題。「下次到中正萬華時，會希望能真的想到一個完善的方案。」

最後，沈伯洋也說，原本這個是快閃活動，沒想到會聚集這麼多人來，雖然現場沒有抽到籤，但是市民民眾的提問都會納入資料庫裡，也會和黨籍議員們討論解方，「也希望最後能在11月28日投我一票。」

面對民眾提問，沈伯洋認真思考回應。記者邱書昱／攝影

現場有二寶爸媽帶著小朋友上台提問，小朋友和沈伯洋有趣互動。記者邱書昱／攝影