沈伯洋提自行車橋救內科塞車 游淑慧點3大關鍵稱「不如蓋碼頭踩天鵝船上班」

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨公布交通政見，提救內科塞車解方之一是蓋「迎風-港墘跨基隆河自行車橋」。國民黨北市港湖議員游淑慧點出內科交通塞車的三大關鍵，笑稱創意點子發想＋1，「還不如蓋兩個碼頭，踩天鵝船穿越基隆河上班，免蓋橋，說不定還更省錢、省力。」

游淑慧今天在臉書表示，沈伯洋說，要花9.5億元興建自行車橋，把河濱自行車路網直接接進內科，讓自行車成為通勤選項之一；她也來創意發想+1，還不如蓋兩個碼頭，踩天鵝船穿越基隆河上班，免蓋橋，說不定還更省錢、省力。

游淑慧說，​但玩笑歸玩笑，內科交通真正的問題，先看這三個關鍵：問題一：​通勤族到底住哪裡？內科上班族來自北北基桃，到底有多少比例剛好住在離河濱很近、適合騎自行車的距離？因為來自基隆、新北、桃園的上班族，可能真的無法改利用自行車通勤。

問題二：內科核心區塞車，真正要處理的是大量私人運具。瑞光路、港墘路、堤頂大道等內科核心道路，上下班尖峰就是大量通勤旅次集中。選擇開車上班的人，一來他可能是不願意擠捷運公車，那你怎麼說服他改騎腳踏車？二來， 他可能是住其他縣市難以搭捷運公車來上班，這部分他也無法靠自行車道橋。如果只是讓原本搭捷運、公車的人換成騎 YouBike，那對路上車流根本沒幫助。

問題三：原本​車到底塞在哪、要去哪？像堤頂大道下午塞車，很多是要上國道 1 號的車流交織造成的，目的地根本不是「基隆河對岸」。

游淑慧說，多一座自行車橋，對這群人完全沒用。9.5 億花得值不值得？請先拿出數字：一天預估多少人使用？其中多少人原本是開車、騎機車？尖峰時段到底能少掉多少輛私家車？大家要怎麼到河濱？需要增加多少 YouBike 站點和車輛？先把這幾個數字算清楚，再來談這 9.5 億元到底該不該花。