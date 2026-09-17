藍營議員指控蘇貞昌沒禮貌 蘇巧慧：不需刻意扭曲事實

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天受訪被問到，有國民黨議員指責前行政院長蘇貞昌去李四川的場子且缺乏禮貌。蘇巧慧說，蘇院長是按照表定時間到場，聽完李四川致完詞後雙方自然地打招呼，她認為不需刻意扭曲事實。

蘇巧慧指出，當天李四川原定6點，但是提早到場，而蘇貞昌院長則是按照表定行程的時間到，由黨公職陪同進場，現場氣氛很融洽，蘇院長聽完李四川致詞完畢之後，雙方很自然地打招呼。

「我想不需要剪接現場的狀況來刻意扭曲事實，選舉應該是要正面、陽光一點，不需要選成這樣。」當天市議員卓冠廷就在現場，可以把現場實情還原得很清楚，當時李四川提早到場，以至於和按照表定行程到達的蘇院長剛好同時出現在同一個場合。

蘇巧慧進一步說明，當天現場氣氛看起來滿融洽的，蘇院長也是聽完了李四川副市長講完話之後，才輪到他致詞。「我想現場的事實就是這麼自然，實在是不需要刻意剪接來扭曲事實」。