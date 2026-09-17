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影／劉建國台南取經 合體黃偉哲、陳亭妃盼複製「幸福小黃2.0」
民進黨雲林縣長參選人劉建國今天下午到台南展開「學習之旅」，與台南市長黃偉哲、民進黨台南市長參選人陳亭妃合體，進行市政交流，聚焦「幸福小黃2.0」、創意小巴及營養午餐等政策，盼將台南經驗帶回雲林。
黃偉哲表示，台南與雲林雖一個是直轄市、一個是縣，但都有幅員遼闊、偏鄉多等特性，在公共運輸、社會福利等政策都有交流空間，包括營養午餐全面免費等，都是雙方可交換經驗的地方。
劉建國表示，今天主要是來「學習」。台南自2019年推動幸福小黃2.0，透過「大車走幹線、小車進村里、預約補足公共運輸缺口」，讓37個行政區、52個偏遠聚落獲得更好的交通串聯。
他指出，雲林偏鄉同樣面臨公共運輸不足，過去曾推動類似服務但未成功，希望借鏡台南經驗，未來強化高鐵站接駁及偏鄉公共運輸，滿足通勤、就學、就醫及採買需求。
劉建國另提出「營養午餐2.5」構想，除了營養午餐免費，也希望加入國產豆奶、鮮奶，提供國中小學生更完整營養。
陳亭妃表示，台南許多政策都是「一步一腳印」累積，包括小黃公車、喝鮮奶及親子悠遊等，希望從兒童營養及生活照顧做起，讓孩子有更好的成長環境，未來也盼串聯台南、雲林生活圈，提升農業、產業及兒童照顧。
台南市交通局介紹，幸福小黃2.0因應大型公車駕駛人力不足，與計程車業者合作，由業者駕駛9人座小型車行駛一般公車路線，以較低成本補足公車服務。14號公車改採小巴後，搭乘人數由每月約4000人次增至上月約1萬4000人次，增加約3.5倍；小型車每公里營運成本最高可節省逾2成。
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