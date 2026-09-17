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選戰倒數72天...金門縣長最新民調出爐 陳玉珍45.4%李文良10.7%

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
距離2026年九合一選舉投票日剩下72天，依據最新一份民調結果出爐，國民黨參選人陳玉珍（左）以45.4%支持度居首，無黨籍參選人李文良（右）10.7%居次，兩人相差34.7個百分點。聯合報系資料照
距離2026年九合一選舉投票日剩下72天，依據最新一份民調結果出爐，國民黨參選人陳玉珍（左）以45.4%支持度居首，無黨籍參選人李文良（右）10.7%居次，兩人相差34.7個百分點。聯合報系資料照

距離2026年九合一選舉投票日剩下72天，金門縣長選戰此次共7人競逐，依據最新一份國民黨委託民調結果出爐，國民黨參選人陳玉珍以45.4%支持度居首，無黨籍參選人李文良10.7%居次，兩人相差百分 34.7個點；其餘5名參選人支持度均未達4%。對此，金門縣長陳玉珍競選辦公室表示，各項民調都是選戰過程中的重要參考，團隊會持續傾聽鄉親意見、爭取認同。

2026九合一選舉

這份由國民黨委託雨晴指標行銷股份有限公司進行的民調顯示，陳玉珍45.4%支持度居首，李文良10.7%居次，張國威3.5%、洪和成1.1%、張火木0.7%、黃世團0.6%、梁文韜0.4%，6名無黨籍參選人支持度合計17.0%。

看好度方面，陳玉珍為53.4%，李文良6.8%，兩者相差46.6個百分點；張國威1.2%、黃世團與張火木各1.0%、梁文韜0.8%、洪和成0.7%，另有35.1%未表態。值得注意的是，在表態支持李文良的受訪者中，仍有34.9%認為陳玉珍最可能當選，支持度與「看好誰當選」之間出現落差。

從交叉分析來看，陳玉珍在各行政區均取得較高支持度，其中金城鎮支持度達66.0%；教育程度方面，大學及研究所以上受訪者支持度分別為50.7%及73.3%。政黨傾向則呈現不同分布，國民黨支持者77.8%支持陳玉珍，民眾黨支持者70.3%支持陳玉珍；民進黨支持者則有60.5%支持李文良、17.1%支持陳玉珍。

除了縣長支持度與看好度，民調也詢問陳玉珍現任立法委員期間的整體施政與服務表現，56.0%受訪者表示滿意，其中非常滿意25.1%、還算滿意30.9%；不滿意者14.6%，另有29.5%未表示意見。

對於民調結果，陳玉珍競選辦公室表示，各項民調都是選戰過程中的參考，團隊將持續傾聽鄉親意見、爭取認同；針對仍有相當比例選民尚未表態，後續將持續深入各鄉鎮，說明縣政理念及未來金門發展方向，不因單一民調結果改變選戰步調。

本次調查於9月7日至11日進行，訪問金門縣年滿20歲以上民眾，共完成1071份有效樣本，採分層比例隨機抽樣，以中華電信金門縣住宅電話用戶為抽樣母體，並以電話號碼後二碼隨機抽取樣本；依金門縣2026年8月底人口資料，就鄉鎮、年齡及性別進行統計加權，在95%信心水準下，抽樣誤差約正負3個百分點。

除了縣長支持度與看好度，民調也詢問陳玉珍現任立法委員期間的整體施政與服務表現，56.0%受訪者表示滿意。圖／陳玉珍辦公室提供
除了縣長支持度與看好度，民調也詢問陳玉珍現任立法委員期間的整體施政與服務表現，56.0%受訪者表示滿意。圖／陳玉珍辦公室提供

距離2026年九合一選舉投票日剩下72天，依據最新一份民調結果出爐，國民黨參選人陳玉珍以45.4%支持度居首，無黨籍參選人李文良10.7%居次，兩人相差百分 34.7個點；其餘5名參選人支持度均未達4%。圖／國民黨金門縣黨部提供
距離2026年九合一選舉投票日剩下72天，依據最新一份民調結果出爐，國民黨參選人陳玉珍以45.4%支持度居首，無黨籍參選人李文良10.7%居次，兩人相差百分 34.7個點；其餘5名參選人支持度均未達4%。圖／國民黨金門縣黨部提供

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