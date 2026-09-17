周末南下高雄替柯志恩輔選 蔣萬安：很早就約好

國民黨高雄市長參選人柯志恩周末在鳳山舉辦首場大型造勢，邀請台北市長蔣萬安、國民黨新北市長參選人李四川站台；對此，蔣萬安下午受訪指出，其實柯志恩很早就跟他約好，所以安排這個星期六就會到高雄，尊重每個人的行程安排跟規畫。

蔣萬安下午出席第25屆傑出金仲獎楷模頒獎典禮受訪，媒體也關心今天的頒獎典禮，民進黨台北市長參選人沈伯洋晚一點也會來，會覺得同場不同台，有點可惜？蔣萬安笑說，其實在地方跑行程，這是很正常的狀況，也尊重每一個人自己的行程安排。