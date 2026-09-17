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台東縣長選舉...吳秀華推「家園守護」強化防災 陳瑩簽午餐改革承諾

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
國民黨台東縣長參選人、縣議長吳秀華吳秀華（左二）今天出席國家防災日大規模震災救災動員演練，提出將防災安全納入「家園守護」縣政主軸。記者尤聰光／攝影
國民黨台東縣長參選人、縣議長吳秀華吳秀華（左二）今天出席國家防災日大規模震災救災動員演練，提出將防災安全納入「家園守護」縣政主軸。記者尤聰光／攝影

國民黨台東縣長參選人、縣議長吳秀華今天出席國家防災日大規模震災救災動員演練，提出將防災安全納入「家園守護」縣政主軸，強化智慧預警、消防救災及社區防災能力；民進黨台東縣長參選人、立委陳瑩則響應公民團體「學校午餐升級承諾行動」，親簽承諾書支持五大改革訴求，並主張推動學校午餐及飲食教育條例。

2026九合一選舉

吳秀華今天與縣長饒慶鈴、台東市長陳銘風出席國家防災日大規模震災救災動員演練，實地了解災害應變、避難收容及搜救整備情形。她表示，台東幅員遼闊，從縱谷、海岸、山區到離島，各地面臨的災害風險不同，加上近年極端氣候及短延時強降雨增加，防災體系必須因地制宜，持續提升科技運用及跨單位整合能力。

吳秀華表示，防救災不只是單一機關的責任，需要縣府、議會、鄉鎮市、中央及民間力量共同合作。她將防災安全列為「家園守護」縣政主軸，規畫建置智慧防災預警體系，整合氣象、雨量、水位、道路及災情資訊，強化即時監測、風險研判及預警通報。

針對極端降雨造成的積淹水問題，吳秀華提出「治水三箭」，包括盤點改善積淹水熱區、檢視排水及抽水設施，以及導入智慧水情監測；消防救災方面，則提出增補消防人力、汰換老舊車輛及救災救護裝備，並強化山域、水域及特種搜救訓練。她說，防災也需要社區、校園及民間共同參與，未來將推動自主防災組織及防災教育。

陳瑩則表示，新學期各縣市陸續推動免費營養午餐，雖然政策立意良善，但部分家長仍關注免費午餐是否會影響餐食品質及食安把關。她說，身為母親，對孩子每天吃進肚子的食物相當重視，因此團隊持續研究、比較各縣市營養午餐政策。

陳瑩指出，公民團體提出的五大改革，包括保障充足用餐時間與供餐資訊透明、提高在地農產品採購比例、增加有機及友善食材供餐頻率、逐步增加學校營養師，以及每年公布學校午餐基礎資料，她認為訴求具體且專業，因此簽署承諾書響應。

她主張，免費午餐仍須兼顧品質，台東在地農產品可更多運用於校園午餐，並結合食農教育，讓學生吃得飽、吃得好、吃得安全。她表示，將在立法院推動學校午餐及飲食教育條例，希望透過中央立法建立全國一致的學校午餐制度，提升資訊透明度及食安把關，並縮小城鄉差距。

民進黨台東縣長參選人、立委陳瑩響應公民團體「學校午餐升級承諾行動」，親簽承諾書支持學校午餐五大結構性改革訴求。圖／陳瑩辦公室提供
民進黨台東縣長參選人、立委陳瑩響應公民團體「學校午餐升級承諾行動」，親簽承諾書支持學校午餐五大結構性改革訴求。圖／陳瑩辦公室提供

陳瑩 吳秀華 台東縣長 2026九合一選舉 台東

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