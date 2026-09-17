零互動？秦慧珠競總下個月成立是否出席？蔣萬安回應了

台北市議員秦慧珠和市長蔣萬安互動，受到關注。秦慧珠今宣布10月16日成立競選總部，有邀請蔣萬安站台，蔣萬安下午受訪，媒體問市長當天會出席站台？蔣萬安說，如果時間可以，幕僚團隊正在安排當中。

秦慧珠今天宣布，總部成立的時間訂在10月16日周五上午10時至中午12時。她說，原本想要在10月17日，避開上班時間，但一個多月前蔣萬安的幕僚來問她總部成立日期，她轉知10月17日，市長幕僚回話說，那天有好幾個議員總部成立，「我聽了就決定提前一天，讓市長好分配檔期」。

蔣萬安下午出席第25屆傑出金仲獎楷模頒獎典禮受訪指出，如果時間可以，他都盡可能去參加黨籍議員總部的成立，相關行程安排，其實幕僚團隊都正在安排當中。