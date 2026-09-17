沈伯洋提9.5億蓋自行車橋解內湖塞車 蔣萬安：早評估不可行

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨公布交通政策，主張興建「迎風-港墘跨基隆河自行車專用橋」接內科，經費約9.5億元，總長340公尺。對此，台北市長蔣萬安直言，其實兩年前就已經深入的研究評估，其實並不可行。

蔣萬安下午出席第25屆傑出金仲獎楷模頒獎典禮受訪，針對沈伯洋提出9.5億的跨河自行車橋，蔣萬安說，其實北市在2年前就已經做過深入的研究還有評估，整個工程面因為橋墩還有路面的關係，其實評估並不可行。

蔣萬安指出，所以包括加上投入近10億的經費，對於整體改善內湖交通的效益，這都必須要好好來審慎看待。同時，對於相關工期要封兩車道，而且超過2年的時間，會對於整個內湖地方整個交通的壓力、衝擊是更大。

針對內湖交通，蔣萬安表示，他上任以後，很務實的面對提出短中長期的規畫，所以再次強調，包括對捷運東環段，市府2年動工，包括相關路線的改善，所以整體內湖交通環境是持續不斷在進行，也會不會停下腳步，持續優化各項的交通措施。