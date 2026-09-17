快訊

宴客涉賄選外 彰化地檢署：謝典霖等人涉巧立名目詐取公款

爆下體打玻尿酸壞死 極私密對話瘋傳…王鶴棣地獄等級「絕望3困境」

聽新聞
0:00 / 0:00

沈伯洋提9.5億蓋自行車橋解內湖塞車 蔣萬安：早評估不可行

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席台北市績優宗教團體、民俗委員會及委員暨115年度宗教場所低碳認證及孝行模範聯合表揚大會。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席台北市績優宗教團體、民俗委員會及委員暨115年度宗教場所低碳認證及孝行模範聯合表揚大會。記者林麗玉／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨公布交通政策，主張興建「迎風-港墘跨基隆河自行車專用橋」接內科，經費約9.5億元，總長340公尺。對此，台北市長蔣萬安直言，其實兩年前就已經深入的研究評估，其實並不可行。

2026九合一選舉

蔣萬安下午出席第25屆傑出金仲獎楷模頒獎典禮受訪，針對沈伯洋提出9.5億的跨河自行車橋，蔣萬安說，其實北市在2年前就已經做過深入的研究還有評估，整個工程面因為橋墩還有路面的關係，其實評估並不可行。

蔣萬安指出，所以包括加上投入近10億的經費，對於整體改善內湖交通的效益，這都必須要好好來審慎看待。同時，對於相關工期要封兩車道，而且超過2年的時間，會對於整個內湖地方整個交通的壓力、衝擊是更大。

針對內湖交通，蔣萬安表示，他上任以後，很務實的面對提出短中長期的規畫，所以再次強調，包括對捷運東環段，市府2年動工，包括相關路線的改善，所以整體內湖交通環境是持續不斷在進行，也會不會停下腳步，持續優化各項的交通措施。

沈伯洋 內湖 蔣萬安 2026九合一選舉 自行車 台北市長 台北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

沈伯洋拋建自行車橋與「天際之眼」很近 游淑慧質疑：能替內科分流多少？

9.5億蓋自行車橋解內湖塞車 她大酸沈伯洋「有在台北生活過？」

沈伯洋提交通政策 北市：多數內容市府已執行

沈伯洋拋重建明治橋 北市：116年1月完成重組構想報告

相關新聞

沈伯洋提9.5億蓋自行車橋解內湖塞車 蔣萬安：早評估不可行

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨公布交通政策，主張興建「迎風-港墘跨基隆河自行車專用橋」接內科，經費約9.5億元，總長340公尺。對此，台北市長蔣萬安直言，其實兩年前就已經深入的研究評估，其實並不可行。

彰化謝家遭司法重擊恐「一屍多命」 魏平政、謝衣鳯選情受牽動

彰化縣議會6月23日舉辦溪湖鎮民眾餐敘，因餐費、飲料費及是否涉及替特定人選助選，引發行政中立爭議，案件進一步進入司法程序。如今議長謝典霖一家三口遭聲押，無論最終是否羈押，對謝家政治版圖都是重擊，堪稱「一屍多命」，不只衝擊謝典霖的縣議員選舉，也牽動議長之爭、魏平政彰化縣長選情及謝衣鳯的立委布局。

謝典霖宴客涉賄遭聲押 魏平政也去了：逐桌敬酒、不清楚主辦用意

彰化縣議長謝典霖因在議會舉辦餐會涉嫌賄選，彰化地檢署今天依選罷法行賄罪，向法院聲請羈押包括謝典霖、父親謝新隆、母親鄭汝芬等共5人。由於當天餐會彰化縣長參選人魏平政也有出席，也引發討論。魏平政今天指出，當天餐會只是去逐桌敬酒，停留約10分鐘，對於餐會的舉辦用意和細節並不清楚。

【重磅快評】賴清德綁定劉建國將重蹈北農翻車覆轍？

民進黨行動中常會昨天移師雲林，兼任黨主席的總統賴清德宣布擔任雲林縣長參選人劉建國的競總主委，前縣長蘇治芬也率領子弟兵助陣。前總統蔡英文已擔任7個縣市的競總主委或榮譽主委，雲林則是賴清德唯一親自掛帥擔任競總主委的縣市 ，蔡賴的戰略拼圖呼之欲出，蔡拿下水利系統，賴則強攻農漁會，但會不會重蹈北農翻車覆轍？

犯罪紀錄被翻出 中市議員參選人鄭伯其控違反選罷法

「台灣前進陣線」成立「2026議員參選人刑事案件紀錄」號稱是民間版選舉公報網站。有民眾以其內的判決內容在網路上批評台中市議員參選人鄭伯其，指他曾因傷害等罪被判刑，憑什麼參選大里、霧峰市議員？鄭伯其認為這已涉嫌違反選罷法及妨害名譽罪，因此今天向警方提告，對象是一個網站和兩名貼出內容，警方已受理。

網友抱怨柯志恩團隊在告別式發名片「瘋了」 柯志恩競辦公開道歉

有網友昨發文指稱國民黨高雄市長參選人柯志恩團隊在告別式現場發名片，柯志恩第一時間回應發文者，希望對方私訊資訊讓她查明真相。經過查證之後，柯志恩競選辦公室坦言有人員行為失據、極不恰當，鄭重向家屬致歉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。