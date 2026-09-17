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批徐欣瑩刪預算又甩鍋 鄭朝方陣營：未來重大建設設單一窗口

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
竹北東區市場改建案歷經重新規畫，藍綠陣營昨天針對工程進度與規畫隔空交鋒。聯合報系資料照
竹北東區市場改建案歷經重新規畫，藍綠陣營昨天針對工程進度與規畫隔空交鋒。聯合報系資料照

針對竹北東區市場規畫，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩陣營、竹北市長參選人吳旭智今天接連批評建設延宕，強調重大建設可檢討，但應先釐清成本、程序與時程，不能一再推翻重來，再將責任推給縣府。對此，竹北市公所呼籲有心人士勿抹煞基層員工的努力，並指出鄭朝方未來將針對重大建設建立單一窗口、專案列管及跨局處聯合審查，幫助13鄉鎮市公所，而不是輔導幫忙，一直公文退件，這才是要從制度上改變的事情。

2026九合一選舉

新竹縣長參選人鄭朝方競辦發言人蘇愛婷表示，東區市場爭取中央客委會經費時，徐欣瑩委員卻狠刪客委會經費，造成中央部會補助額度降低，公所負擔經費增加。現在還自捅馬蜂窩，而且東區市場要服務竹北幾十年，竹北快速發展、人口持續增加，原本的規畫當然可以重新檢視。徐欣瑩如果認為前朝規畫好的案子，後任就只能照著做，那新竹縣總圖外觀後來為什麼還需要再花公帑辦理二次外觀優化？發現問題就改，把事情做好，本來就是政府該做的事。

蘇愛婷指出，徐欣瑩如果真的這麼關心東區市場，身旁就有同黨、正在參選竹北市長的縣議員吳旭智，與其兩個人一起把市公所辛苦的74位公務人員當敵人，不如請吳旭智先做好縣議員的工作，監督每一項重大工程的審照進度，附帶一提，縣政府冗長行政程序近2年。

蘇愛婷表示，鄭朝方未來將針對重大建設建立單一窗口、專案列管及跨局處聯合審查，幫助13鄉鎮市公所，而不是輔導幫忙，一直公文退件，這才是要從制度上改變的事情。

市公所表示，「竹北水岸市集（東區市場）」為前瞻性重大工程，如同「新竹縣立總圖書館」、「新竹縣美術館」。縣總圖自2020年規畫，預計2026年開館；縣美術館自2022年選址，預計2030年完工，皆是超過6至8年的長遠計畫。試問，重大工程豈能兒戲。

竹北市公所主任秘書陳家緯嚴正譴責有心人士，勿將選舉髒水潑向努力改變竹北的市公所團隊！團隊始終秉持恪遵法規、嚴謹把關的態度，以最高標準落實工程品質，為市民打造安全、完善且具前瞻性的公共空間。

抹黑對努力改變竹北的團隊與基層同仁並不公平。 政治操作終會過去，唯有高品質的建設才能留給市民。公所團隊不會受無端攻擊影響，將繼續用實績說話，守護竹北永續發展的未來。

2026九合一選舉 徐欣瑩 鄭朝方 預算

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