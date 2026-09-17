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3/4參選人同意 台東縣長選舉將辦史上首次電視辯論

中央社／ 台東縣17日電

台東縣長選戰，4名參選人中有3人願意參加電視辯論，台東縣選委會將舉辦台東縣長選舉史上首場電視辯論，但根據相關規定僅有提問，不會有交叉詰問。

2026九合一選舉

台東縣長選舉，參選人有國民黨吳秀華、民進黨陳瑩、無黨籍王志偉和李吳穎智。其中陳瑩、王志偉、李吳穎智在登記參選時有勾選願意參加辯論會。

台東縣選委會副總幹事邱聖芳今天告訴中央社記者，根據公職人員選舉公辦政見發表會實施辦法第18條，「縣（市）長選舉，電視政見發表會經同一選舉區3分之2以上候選人同意時，得以辯論方式為之」。預計11月18日舉行。

因台東4名參選人中僅吳秀華不願意參加電視辯論，其餘3人願意，超過3分之2門檻，因此台東縣選委會將「公辦電視政見發表會」改為「電視辯論會」。

台東縣選委會表示，根據相關規定，電視辯論會應設置主持人，由主辦選舉委員會推派委員擔任；發問人，由主辦選舉委員會遴選公正人士擔任；計時員，由主辦選舉委員會指派。

辦理程序，由主持人說明辯論規則，介紹發問人及候選人。政見申論由各候選人依抽籤次序申論主要政見。由發問人向每一候選人發問，由候選人按抽籤次序逐一回答。結論，各候選人依抽籤次序逐一結論陳述。其中，發問人發問之問題，由發問人自行決定。問題內容不得事先告知候選人。不會有交叉詰問。候選人發言時，如有違反辯論規則，主持人應制止其繼續發言，並不予播出。

無黨籍王志偉告訴中央社記者，他擔心發問人的題目會外洩。邱聖芳強調，絕對不會有這種事發生的。

過去台東縣長選舉，前民進黨立委劉櫂豪曾於103年、107年分別邀請時任競爭對手、國民黨黃健庭及國民黨饒慶鈴進行公開政策辯論，均遭拒絕；111年劉櫂豪登記時選擇辯論，但當時對手饒慶鈴、陳長宏未同意，直到今年4名參選人中有3人同意，才首度跨過3分之2門檻。

2026九合一選舉 台東 陳瑩 吳秀華

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