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犯罪紀錄被翻出 中市議員參選人鄭伯其控違反選罷法

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市議員參選人鄭伯其今天向警方提告，對象是一個網站和兩名貼出內容，警方已受理。圖／取自鄭伯其臉書
台中市議員參選人鄭伯其今天向警方提告，對象是一個網站和兩名貼出內容，警方已受理。圖／取自鄭伯其臉書

「台灣前進陣線」成立「2026議員參選人刑事案件紀錄」號稱是民間版選舉公報網站。有民眾以其內的判決內容在網路上批評台中市議員參選人鄭伯其，指他曾因傷害等罪被判刑，憑什麼參選大里、霧峰市議員？鄭伯其認為這已涉嫌違反選罷法及妨害名譽罪，因此今天向警方提告，對象是一個網站和兩名貼出內容，警方已受理。

2026九合一選舉

據「2026議員參選人刑事案件紀錄」網站連結的司法院裁判書系統判決書顯示，鄭伯其曾分被因傷害、販賣偽藥和詐欺罪被判刑，但都已執行完畢。至於是否影響參選資格，目前由選委會審查中。

鄭伯其說，過去的事情，他從來沒有逃避，也已經為自己當年經營事業監督不周（指詐欺罪部分）所造成的錯誤負起責任。但是，負責不代表可以任由他人到了選舉期間，就把多年前的事情重新拿出來，以斷章取義、片面資訊或與事實不符的方式加以放大、散布。尤其針對外界所談及的「不法所得」，依相關司法資料記載，金額為 2萬9565元。相關案件內容及司法資料都有紀錄，可以接受社會檢驗。

鄭伯其說，尊重所有人的言論自由，也接受選舉期間最嚴格的檢驗；但言論自由仍有法律界線。選舉可以競爭，公共議題可以辯論，但若涉及不實內容、惡意散布或其他違法情形，就應該交由司法釐清。

他說，因此他選擇正式提出告訴，不是為了製造更多口水，而是依法維護自己的名譽與權益。接下來，一切交給司法調查。該面對的，他不會逃避；該說明的，他會清楚說明；該捍衛的權益，他也一定依法捍衛。

議員 選罷法 台中市 2026九合一選舉 犯罪

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