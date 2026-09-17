劉士州批綠營「棒打出頭燕」 盧秀燕：真金不怕火、公道在民心

台中市議會今舉行定期會市政總質詢，市議員劉士州公開為市長盧秀燕打抱不平。他指出，近期民進黨議員及參選人連番攻訐盧市長「只會作秀、毫無政績」、「甚至有民調公司操弄數據」完全是政治操弄。劉士州強調，監督市政固然是民代職責，但不應以不實言論惡意抹黑。

劉士州列舉市府團隊8年成績單，一是財政轉虧為盈，台中市庫負債從107年度的1,030億元，大幅降至114年度的796億元，7年來減債高達234億元。施政滿意度居高，施政滿意度持續突破六成，並8度蟬聯「台灣最幸福城市」。

重大建設陸續落成，包括台中綠美圖、台中國際會展中心、台中巨蛋、南屯國際足球休閒園區，以及成功帶動經濟效益的台中購物節。

劉士州直言，盧秀燕作為2028年總統大選熱門人選，才遭綠營「棒打出頭燕」、集結猛烈砲火攻擊。他建議民進黨參選人應效法蘇巧慧「尊侯」的策略，一味抹黑不會獲得市民認同。

盧秀燕表示，市府團隊8年來努力有目共睹，對所有不逾越法律的批評指教皆予以尊重。她幽默回應，「燕子本來就是鳥類，『棒打出頭燕』確實很符合現況」，但她受過嚴格的民主訓練，對台灣的民主制度與市民智慧充滿信心，相信大家能理智辨識訊息真偽，未來仍會持續穩健推動市政、為市民謀福祉。