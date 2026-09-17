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「告別式發名片」風波延燒 柯志恩喊告的網友澄清長輩與柯熟識

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
有網友指稱柯志恩團隊參加告別式後發名片，引發各界撻伐。圖／柯志恩競辦提供
有網友指稱柯志恩團隊參加告別式後發名片，引發各界撻伐。圖／柯志恩競辦提供

有網友指稱柯志恩團隊參加告別式後發名片，引發各界撻伐。柯志恩查明後已透過團隊道歉，但對於另名網友指控「柯志恩抱著阿嬤哭，還說記得要投我」則表達強硬態度，將透過司法釐清事實。被控網友已經刪文，並澄清阿嬤已經認識柯志恩很久，「造成大家困擾不好意思」。

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一名網友昨日發文點名指稱，「政治人物來父親的告別式弔唁本來很感謝，結果致意完，竟然跟在旁痛哭的喪家一一發名片，柯志恩妳的團隊是瘋了嗎」。經由團隊查證屬實，柯志恩覺得極不恰當，已要求團隊謹言慎行，並鄭重向家屬致歉。

另名網友指稱「阿公的告別式柯志恩也有來，我永遠會記得，我阿嬤抱著柯志恩哭的時候，柯志恩跟她的助理說，從後面拍照，然後走的時候跟我阿嬤說，記得要投我喔」。

針對網友指控告別式上要求家屬拍照及拜票行為，當事人柯志恩第一時間留言反駁，辦公室也強調將依法處理所有惡意的不實指控。

發名片風波擴大之後，發文者刪文並改稱，跟家中長輩詢問之後，家中跟柯志恩是熟識的，阿嬤認識柯志恩很久，因此才會出現阿嬤跟柯志恩擁抱的行為。經家人提醒，當天並非告別式，柯志恩是私人行程到訪，「對於長輩們的交往關係不熟悉，造成大家困擾不好意思」。

在雙方誤會釐清後，柯志恩競選辦公室表示，針對網友PO文稱柯志恩委員在告別式請助理拍照及拜票等政治行為，目前事實已釐清，當事人也PO文說明，雙方已化解誤會，柯志恩委員不會再追究其法律行為，請網友不要再以訛傳訛。

一名網友發文指控柯志恩在阿公告別拍照、拉票，柯志恩第一時間否認，當事人後續也發文澄清事情原委，柯志恩將不會追究。圖／取自threads
一名網友發文指控柯志恩在阿公告別拍照、拉票，柯志恩第一時間否認，當事人後續也發文澄清事情原委，柯志恩將不會追究。圖／取自threads

一名網友發文點名柯志恩團隊在告別式發名片，另名網友有指稱柯志恩在阿公告別式有拍照及拉票舉動，引發網路撻伐。圖／取自threads
一名網友發文點名柯志恩團隊在告別式發名片，另名網友有指稱柯志恩在阿公告別式有拍照及拉票舉動，引發網路撻伐。圖／取自threads

2026九合一選舉 柯志恩 告別式 長輩

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