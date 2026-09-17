沈伯洋拋建自行車橋與「天際之眼」很近 游淑慧質疑：能替內科分流多少？

民進黨台北市長參選人沈伯洋16日公布交通政策，提出興建「迎風－港墘跨基隆河自行車專用橋」，規劃將基隆河沿岸自行車路廊銜接至內湖科技園區，橋梁全長約340公尺，預估經費約9.5億元。對此，國民黨台北市議員游淑慧提出質疑，認為這項建設的交通分流效益仍有待說明，尤其應具體交代預估使用人數，以及能有多少人因此從汽、機車轉為自行車通勤。

沈伯洋提出的構想，是把自行車從休閒用途進一步納入通勤路網，透過跨河、越堤設施補足自行車路網斷點，並搭配YouBike 2.0E電動輔助自行車通勤優惠及相關配套。沈伯洋表示，內湖科技園區尖峰交通壅塞，希望透過增加自行車通勤選項，讓部分通勤族改變交通方式。

不過，游淑慧認為，政策的關鍵並非「自行車能不能通勤」，而是花費約9.5億元興建跨河自行車橋後，實際能為內科尖峰交通帶來多少分流效果。

她指出，對每天往返內科的上班族而言，天候、通勤距離、辦公環境及騎乘後帶衣服換洗的需求等，都可能影響民眾是否願意以自行車作為日常通勤工具，質疑沈伯洋恐怕沒經歷過趕著上班的生活，希望提出政策的一方，能提出更具體的效益評估。

游淑慧同時指出，台北市今年7月才啟用位於民權大橋附近、串聯松山與內湖河濱的人行及自行車景觀橋「天際之眼」，因此認為距離只相隔一公里遠的新橋，與既有設施的功能是否重疊，及新增9.5億元建設的必要性，都應進一步說明。

除了游淑慧的質疑，台北市政府也對相關工程提出評估意見。台北市長蔣萬安17日表示，北市府約兩年前已研究跨基隆河自行車橋方案，過程涉及橋墩、道路寬度等工程條件，施工期間可能需要封閉2個車道，工期超過2年，對內湖交通可能造成額外衝擊，因此相關經費投入及交通效益仍須審慎評估。

對於外界質疑自行車通勤的可行性，沈伯洋17日則表示，台北市政府本來就持續推廣自行車通勤，但目前仍有改善空間，他提出的構想是希望補足跨河與越堤的路網斷點，讓自行車能更直接進入內湖科技園區。