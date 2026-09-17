謝典霖涉賄選遭聲押 國民黨團：民進黨一開口 檢調變東廠

彰化縣議長謝典霖等因溪湖餐敘疑涉賄選遭聲押，國民黨立法院黨團今表示，必須問彰化地檢署一句，辦案到底是看證據，還是只要民進黨人一句話？司法變東廠，這是中華民國最大的悲哀。

國民黨團表示，行政院中辦副執行長吳音寧才剛在臉書放話指控，檢調馬上就大動作分案、抓人，這未免動作太快，完全不演了。請問檢方，是掌握了一槍斃命的鐵證，還是民進黨政治人物一開口，就得乖乖配合當政治東廠？檢方必須向全民交代清楚，這次火速啟動偵辦的依據到底在哪裡？

國民黨團強調，絕對支持查賄，標準更不分藍綠，但在法院判決出來前，任何人都該受到「無罪推定」的保障。每次一到選舉，民進黨就用司法介入選戰。

國民黨團表示，嚴正警告檢調請挺直腰桿、保持中立，如果甘願淪為特定政黨打擊異己的工具，絕對會遭到民意最強烈的反撲。