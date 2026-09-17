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鄭麗文稱百分百重返執政 黃國昌：履行合作協議是較務實的態度
台灣民眾黨主席黃國昌今天走訪苗栗頭份、竹南為黨籍縣議員參選人造勢，針對國民黨主席鄭麗文昨天喊出有「百分百」的信心在2028年重返執政，他今天受訪時強調目前民眾黨2026年最重要的事是把優秀的議員參選人送入地方議會，縣市長部分也是「說到做到」，履行與國民黨的合作協議，在此基礎上展望2028年的選舉才是比較務實的態度。
黃國昌接受媒體詢問鄭麗文喊出「重返執政」的議題，回應表示有信心當然是好事，台灣民眾黨向來是理性、務實和科學，路一步一步的走，目前2026年最重要的事是將民眾黨優秀的議員參選人送入地方議會，縣市長方面也是說到做到，履行之前與國民黨的合作協議，在此基礎上展望2028年的選舉，才是比較務實的態度。
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