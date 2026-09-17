台南議員交棒潮！林美燕、曾培雅告別質詢揪黃偉哲穿學士服「畢業」

國民黨台南市議員林美燕與曾培雅均不再連任，今天最後一次市政總質詢，邀也將卸任的市長黃偉哲穿學士衣拍畢業照，台南市下屆議員目前已有5位不連任，將交棒給下一代及兄弟換手。

林美燕是第9選區（安平、南區）議員，交棒兒子葉翰勳，林美燕是2屆里長、6屆市議員，今天在告別總質詢感性的說，擔任民代33年最驕傲的是，選民願意把家中問題在無助時候，交給她處理讓她陪伴，。

即將交棒兒子葉翰勳，林美燕說，真正的薪火相傳，不是複製一個名字，而是讓服務精神不中斷，因為選民服務的每件事都不是小事，而是重要的事！她列了一份選民服務清單，要葉翰勳持續關切，且服務不能中斷。

曾培雅是第10選區（東區）議員，也由兒子歐政豪接棒，曾培雅是5連霸議員，她交出擔任民代21年（縣市合併前任期延1年）成績單，歷任3位市長許添財、賴清德到黃偉哲，持續為東區爭取建設，「21年始終如一」，今天不是結束，是把責任交給兒子歐政豪為市民繼續努力。

台南市12個選區，第3選區（下營、六甲、麻豆、官田和大內區）國民黨尤榮智交棒女兒尤淨寬；第6選區（安南區）民進黨6連霸的郭清華交棒女兒郭品辰，希望「接棒希望、傳辰未來」；第8選區（中西、北區）兄弟換手情況，民進黨沈震東改由弟弟沈震南披上戰袍；第選區（安平、南區）國民黨老將林美燕由兒子葉翰勳接棒；第十選區（東區）議員曾培雅也由兒子歐政豪代表出征；第7選區（永康區）李鎮國也不連任，由兒子李秉倫接棒。

台南市議員林美燕（右二）和曾培雅（左二）均不再連任，今天最後一次市政總質詢邀也將卸任的市長黃偉哲穿學士衣拍畢業照。記者吳淑玲／攝影