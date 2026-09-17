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台南議員交棒潮！林美燕、曾培雅告別質詢揪黃偉哲穿學士服「畢業」
國民黨台南市議員林美燕與曾培雅均不再連任，今天最後一次市政總質詢，邀也將卸任的市長黃偉哲穿學士衣拍畢業照，台南市下屆議員目前已有5位不連任，將交棒給下一代及兄弟換手。
林美燕是第9選區（安平、南區）議員，交棒兒子葉翰勳，林美燕是2屆里長、6屆市議員，今天在告別總質詢感性的說，擔任民代33年最驕傲的是，選民願意把家中問題在無助時候，交給她處理讓她陪伴，。
即將交棒兒子葉翰勳，林美燕說，真正的薪火相傳，不是複製一個名字，而是讓服務精神不中斷，因為選民服務的每件事都不是小事，而是重要的事！她列了一份選民服務清單，要葉翰勳持續關切，且服務不能中斷。
曾培雅是第10選區（東區）議員，也由兒子歐政豪接棒，曾培雅是5連霸議員，她交出擔任民代21年（縣市合併前任期延1年）成績單，歷任3位市長許添財、賴清德到黃偉哲，持續為東區爭取建設，「21年始終如一」，今天不是結束，是把責任交給兒子歐政豪為市民繼續努力。
台南市12個選區，第3選區（下營、六甲、麻豆、官田和大內區）國民黨尤榮智交棒女兒尤淨寬；第6選區（安南區）民進黨6連霸的郭清華交棒女兒郭品辰，希望「接棒希望、傳辰未來」；第8選區（中西、北區）兄弟換手情況，民進黨沈震東改由弟弟沈震南披上戰袍；第選區（安平、南區）國民黨老將林美燕由兒子葉翰勳接棒；第十選區（東區）議員曾培雅也由兒子歐政豪代表出征；第7選區（永康區）李鎮國也不連任，由兒子李秉倫接棒。
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