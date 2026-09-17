謝典霖宴客案5人遭聲押 吳音寧指尊重司法

彰檢偵辦彰縣議長謝典霖議會宴客案，檢方當庭逮捕聲押謝典霖及其父母等5人，當初披露謝典霖宴客的前北農董事長吳音寧今天回應，問題在於是否有犯罪事實，尊重司法。

台灣彰化地方檢察署昨天發布新聞稿表示，彰化縣議會今年6月間有溪湖鎮民眾參與餐敘活動引發爭議，地檢署即分案由檢察官偵辦，檢方昨天訊問彰化縣議會議長謝典霖及其父親謝新隆、母親鄭汝芬等5人，當庭逮捕並向法院聲請羈押。

謝典霖等人遭聲押，當初在臉書（Facebook）披露謝典霖在議會宴客的前台北農產運銷公司董事長吳音寧回應說，早上看到謝典霖等人遭聲押的新聞，許多人都來問她的看法；她想說的是，問題不在於是誰指出，而在於是否有犯罪事實，尊重司法偵查，請國民黨不要模糊焦點。

當天參加餐會的國民黨彰化縣長參選人魏平政，也在接受媒體聯訪時澄清，餐會6月舉辦時，他才剛宣布參選，當時聽到議會有餐會就去參加爭取曝光，餐會上他只認識謝典霖跟鄭汝芬，逐桌敬酒、照相，停留約10多分鐘後就離開。

魏平政指出，不清楚餐會舉辦目的，他認為在判決定讞前都是無罪推定，大家不要過度解讀，對於檢方聲押謝典霖等人，他表示尊重司法。

媒體詢問謝典霖被聲押是否會影響縣長選舉，魏平政指出，他一直以來都認為選舉不是靠別人，都要靠自己來跑。