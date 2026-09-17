盧秀燕任期最後總質詢 盼城市幸福感延續

台中市長盧秀燕任期最後一次市政總質詢，市議員質詢盧市府8年施政表現，盧秀燕表示，民眾對於教育的表現反應較好，市政工作不進則退，她希望城市的幸福感要持續延續。

台中市議會今天進行市政總質詢，國民黨籍市議員陳文政質詢，盧秀燕有哪些待辦清單，希望下屆市長交接後繼續延續。盧秀燕答詢表示，8年來市府團隊接受各種評鑑，她最在意的是「幸福」，一個城市要讓市民感受到幸福不容易，在教育、治安、藝文、建設、民政、衛生醫療等，每個面向都要做得不錯，她感謝市民對市府團隊的肯定。

民進黨籍市議員何文海提到，過去7年多，盧秀燕常言「上班不談政治」，隨著她卸任時間倒數，常在上班時間主動講政治議題，假日也是到各地輔選，導致市府團隊有些人等著「畢業」，市政鬆散。

何文海希望最後3個月，盧秀燕以及市府團隊，還是要專心市政，不要讓市政好感度在最後一刻完全破滅，留給市民不好的印象。盧秀燕表示，市政表現上，市民對教育的反應較好，但市政工作不進則退，做好的也要繼續保持。